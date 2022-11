Unterdessen lehnte der katarische Energieminister Saad Scherida Al-Kaabi Änderungen im Umgang mit homosexuellen Menschen in seinem Land ab. "Als Muslime glauben wir daran, dass LGBTQ nicht akzeptabel ist in unserer Religion", sagte Al-Kaabi dem Sender "Bild TV" in einem am Dienstag veröffentlichen Interview. "Das islamische Gesetz akzeptiert LGBTQ nicht." (APA; 30.11.2022)

