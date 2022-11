Das Kraftwerk Paks, das an der Donau liegt, wird mit staatlichen Krediten Ungarns und Russlands finanziert. Österreichs Klage dagegen ist nun in erster Instanz gescheitert

Das Atomkraftwerk Paks in Ungarn kann ausgebaut werden. Foto: Nora Laufer

Luxemburg – Österreichs einsamer Kampf gegen die Atomkraft hat einen weiteren Rückschlag erlitten: Wie das Gericht der Europäischen Union (EuG) am Mittwoch mitteilte, sind die staatlichen Beihilfen Ungarns für zwei neue Kernreaktoren des Atomkraftwerks Paks zulässig (EuG 30.11.2022, T-101/18).

Österreich hatte gegen die Subventionen geklagt und unter anderem geltend gemacht, dass sie zu unverhältnismäßigen Wettbewerbsverzerrungen führen. Erfolgreich war das juristische Vorgehen nicht – zumindest vorerst nicht. Theoretisch könnte Österreich Rechtsmittel einlegen und ans Höchstgericht, den Europäischen Gerichtshof (EuGH), ziehen.

Russland ist beteiligt

Das Atomkraftwerk, das südlich von Budapest an der Donau liegt und rund 180 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt ist, wurde in den 1980er Jahren gebaut. Vor knapp zehn Jahren entschied sich Ungarn dann dazu, die vier bestehenden Reaktoren um zwei weitere zu erweitern, die die alten schrittweise ablösen sollen. Finanzieren sollte den Ausbau ein Kredit in der Höhe von zehn Milliarden Euro. Neben Ungarn beteiligte sich aus Russland. Grundlage ist ein zwischenstaatliches Abkommen über die "Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung von Kernenergie".

Das Vorhaben war von Anfang an umstritten: Da der Bau zunächst nicht ordentlich ausgeschrieben wurde, leitete die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren ein, das sie später aber wieder einstellte. Als die EU-Behörde die Gelder für den Bau dann Anfang 2017 bewilligte – das ist bei Staatsbeihilfen Pflicht – zog Österreich gegen den Beschluss vor Gericht.

Zweite gescheiterte Klage

Auch mit einer Klage gegen die Staatsbeihilfen für das geplante britische Atomkraftwerk Hinkley Point C musste Österreich in der Vergangenheit eine Niederlage einstecken. Die Regierung hatte 2015 vor dem EuGH gefordert, dass die Genehmigung der EU-Kommission für diese Beihilfen für nichtig erklärt werden müsse. Das Gericht der Europäischen Union in Luxemburg wies die Klage 2018 in erster Instanz ab, 2020 wurde das Urteil nach einem Einspruch Österreichs bestätigt. Auch in diesem Verfahren wurde Österreich nur von Luxemburg unterstützt. (japf, 30.11.2022)