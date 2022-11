Bondscoach Louis van Gaal lässt sich die Leistungen der Elftal nicht schlecht reden. Foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

Doha – Louis van Gaal runzelte die Stirn, er wirkte zunehmend genervt von den vielen kritischen Nachfragen. Dabei hatte der Bondscoach seine Niederländer ohne Niederlage ins WM-Achtelfinale geführt. "Wenn Sie meinen, dass wir nur langweiligen Fußball spielen", entgegnete van Gaal einem eifrigen Journalisten, "dann fahren Sie doch nach Hause. Ich habe ein anderes Verständnis von Fußball als Sie."

Mit jenem begeisternden Spielstil, für den die niederländische Mannschaft eigentlich bekannt ist, haben die Darbietungen in Katar wirklich nichts gemein. Doch van Gaal sah das anders und wollte lieber über den Fortschritt seiner Spieler sprechen. "Wir haben nicht viele Chancen zugelassen, der Ballbesitz war viel besser als zuletzt", sagte der Coach über das 2:0 (1:0) zum Abschluss der Gruppenphase gegen den einmal mehr enttäuschenden Gastgeber Katar.

Zwei Erfolge, ein Gegentor

Mit zwei Siegen, fünf Treffern und nur einem Gegentor im Rücken geht es im Achtelfinale am Samstag (16.00 Uhr MEZ) gegen die USA. Und während van Gaal lobte, sprach Abwehrstar Virgil van Dijk eine Warnung aus. Zwar hätte sein Team im Laufe der Vorrunde "phasenweise guten Fußball gezeigt", sagte der Profi des FC Liverpool, aber es hätte auch viele Situationen gegeben, "in denen es besser laufen muss. Katar hat das nicht bestraft, aber andere Gegner können das eventuell schon." Die US-Amerikaner mit den schnellen Christian Pulisic, Timothy Weah oder Josh Sargent sind ein solcher Gegner.

Die Zeitung "Telegraaf" nannte den bisherigen Auftritt der Elftal "schlafwandlerisch". Und für "Algemeen Dagblad" ist Cody Gakpo "der einzige Spieler, der wirklich Glut entfacht in diesem blassen Oranje". Der Jungstar hatte die Niederlande mit seinem dritten WM-Tor in Führung geschossen (26.).

"Wer so oft trifft, ist extrem wichtig für uns", betonte Torhüter Andries Noppert. Gakpo selbst gab das Lob an seine Mitspieler weiter. "Ich mache das ja nicht alleine", sagte der 23-Jährige: "Ich bin sehr dankbar, dass das Team mich in Position bringt, dass ich die Tore machen kann."

Zweifel und Hoffnung

Die Mannschaft finde sich nach der kurzen Vorbereitung "Schritt für Schritt und werde immer sicherer", sagte der Ex-Bremer Davy Klaassen. Und doch bleiben große Zweifel, ob diese niederländische Mannschaft tatsächlich bereit ist für den von van Gaal als Ziel ausgegebenen ersten WM-Triumph.

"Wieso nicht?", fragte Noppert: "Ich habe erst ein Gegentor kassiert, und auch das wäre vermeidbar gewesen." Das sah auch van Gaal so, der letztlich ein Machtwort sprach. Es sei "sehr ärgerlich, wenn unsere Fans das Spiel nicht als schön empfinden würden", sagte er: "Aber das bezweifle ich. Ich denke, die Leute sind auch stolz darauf, dass wir weitermachen." (sid, 30.11.2022)