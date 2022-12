DER STANDARD vergibt im Gaming-Adventkalender zwei Codes für das schräge Adventure "New Tales from the Borderlands"

Der Kleinkriminelle Octavio ist einer von drei Underdogs, in deren Haut man sich durch "New Tales from the Borderlands" rätselt. Foto: Screenshot/2K

Während der Vorweihnachtszeit vergibt DER STANDARD im Rahmen des Gaming-Adventkalenders jeden Morgen Codes für beliebte Spiele, die in diesem Jahr erschienen sind – denn an Highlights mangelte es 2022 wahrlich nicht. Die Codes werden nach dem "First come, first served"-Prinzip vergeben werden: Der frühe Vogel fängt den Wurm, kann sich die Codes schnappen und sogleich loslegen. Den Auftakt machte am 1. Dezember die "NBA 2K23 Jordan Edition", nun legen wir mit einem schrägen Adventure-Game nach.

Adventkalender-Tür #2: "New Tales from the Borderlands"

Das "Borderlands"-Franchise will mit seiner Comicgrafik, den überzeichneten Gewaltdarstellungen und dem Brachialhumor eigentlich so gar nicht in die Weihnachtszeit passen – aber immerhin wird im Adventure-Game "New Tales from the Borderlands" nicht geschossen, stattdessen müssen Rätsel gelöst werden. Das Highlight des Spiels sind aber freilich wieder mal die derben Witze, über die auch wir einige Male gelacht haben. Mehr dazu in der ausführlichen Rezension des STANDARD.

Borderlands

Im Adventkalender vergeben wir zwei Codes für die Playstation 4 beziehungsweise die Playstation 5, die auf den jeweiligen Plattformen eingelöst werden können. Die Codes lauten:

Q2G3-BCNQ-BAAM

Q3BN-GQNL-NXA3

Wir wünschen viel Spaß beim Rätseln und unterhaltsame Stunden mit den drei Losern, die schließlich die Galaxis retten! (red, 2.12.2022)