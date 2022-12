Wie weit darf Humor auf Social Media gehen? Was ist erlaubt und zielführend? Darüber wird am 6. Dezember am Juridicum in Wien diskutiert

Michi Skopek (links) und Martin Moder (rechts) haben gut lachen. Foto: Collage, APA, TikTok Screenshot

Stadler Völkel Rechtsanwälte und die Medienanwältin Eva Hammertinger gehen in die nächste Runde des Diskussionsformats #rooftop.talk in Kooperation mit dem STANDARD.

Öffentliche Diskussion am Juridicum

Am 6. Dezember lädt der #rooftop.talk ins Dachgeschoß des Juridicums in Wien. Der Eintritt ist für alle frei, und man kann ohne Voranmeldung kommen.

Es diskutieren:

- Wissenschafter Martin Moder

- Influencer Michael Skopek

- Medienanwältin Eva Hammertinger

- Rechtsanwalt Arthur Stadler

Mit dabei sind:

- Univ-Prof. Dr. Christian Piska, Universität Wien (Intro)

- Lisa Stadler, DER STANDARD (Moderation)

Ort: Juridicum Wien sowie Livestream hier im Artikel. Der Videostream wird hier eingebaut, sobald er verfügbar ist, und ist auch nach der Diskussion zum Nachschauen verfügbar.

Uhrzeit: 19 bis 20 Uhr

Eintritt: gratis

Aktuelle Trends: Wie kann man mit Humor auf Social Media kommunizieren?

In der Diskussion stellen wir uns die Frage, wie Humor als Kommunikationsmittel verwendet werden kann. Martin Moder beweist seit Jahren als Wissenschafter und Mitglied der Science Busters, wie Wissenschaftskommunikation in modernen Kanälen aussehen kann. Michi Skopek wiederum unterhält Hunderttausende auf seinem Tiktok-Account mit Parodien aus dem (Schul)-Alltag und ist damit so erfolgreich, dass er auch Werbekooperationen eingehen kann. Wie weit darf Humor aber rechtlich gehen? Was ist erlaubt und was nicht? Wie gehen die Social-Media-Plattformen damit um? Über versehentlich geblockte Accounts, Regeln für Influencer, aktuelle Social-Media-Trends und Influencerinnen und die Grenze zwischen Fake News, Irreführung und Comedy klären die Anwälte und Anwältinnen Eva Hammertinger und Arthur Stadler auf. Stellen Sie jetzt schon Ihre Fragen im Forum, ein paar davon werden in der Livediskussion gestellt. (red, derStandard.at, 30.11.2022)