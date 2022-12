In die Gänge kam die Sache erst durch eine verschlüsselte Nachricht: "ich habe Ein Freund er hat mehrere kinder ;-) Er will das kaufen, braucht sogar 2 3 Stück wann du besorgen kannst". Der Iraner Seyedmaziyar Y. verschickte sie Anfang April 2020 über ein illegales Handy aus der Justizanstalt Hirtenberg – und wurde zum Mittelsmann eines Waffendeals für einen Terroristen.

Die Nachricht erging an Adam M. Der Tschetschene dürfte wissen, wie er solche Codes lesen muss. Potenzielle Käufer meldeten sich in der Vergangenheit bei ihm wegen "Sakkos", "sauber" oder "schmutzig", oder wegen eines "Eisenanzugs" für 1000 Euro, der für "eine Hochzeit" verfügbar sei. Adam M. bot aber auch "Äpfel" feil. Ermittler gehen davon aus, dass er in den sichergestellten Chats mit Waffen und Granaten dealte.

Den Waffenkauf hatten die Ermittler nach dem Anschlag in Wien rasch rekonstruiert, weil die "Dealer" teils kooperativ waren. Foto: Reuters / Radovan Stoklasa

Am Donnerstag muss sich der Tschetschene im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts allerdings für das verantworten, was aus dem Auftrag von Seyedmaziyar Y. wurde. Der 32-jährige Adam M. hatte damals nicht irgendjemanden mit Waffen und Munition versorgt, sondern den Jihadisten K. F., der am 2. November 2020 in Wien vier Menschen erschoss und etliche weitere verletzte. Dass er bei den Übergaben an den späteren Attentäter dabei war, gab er bereits zu. Als wahren Waffenverkäufer belastete aber er seinen mutmaßlichen slowenischen Komplizen Marsel O. (siehe Kasten). Adam M. sitzt seit bald zwei Jahren im Gefängnis und ist einer der sechs Hauptangeklagten im Prozess rund um den Terroranschlag. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in die Pläne des Terroristen eingeweiht gewesen zu sein.

"Küss dein Herz"

Das soll auch auf Ishaq F. zutreffen. Der 22-Jährige steht ebenfalls wegen des Waffendeals vor Gericht. Er fädelte für K. F. den Kontakt zu Seyedmaziyar Y. ein – einem Ex-Mithäftling von Ishaq F. Über illegale Handys tauschten sich die beiden über das "Paket" aus, das eine Kalaschnikow war. Ishaq F. war darauf bedacht, dass K. F. möglichst schnell an die Waffe kam. Das legen Chats nahe. Als Seyedmaziyar Y. die Handynummer von seinem "Bruder" Adam M. weiterleitete, schrieb er: "Küss dein Herz."

Dass Ishaq F. von den Anschlagsplänen seines Kindheitsfreundes K. F. gewusst haben könnte, machen Ermittler an dessen eigener Aussage fest. Der spätere Attentäter soll schon im Gefängnis über den Wiener Stephansplatz als Ziel fantasiert haben.

Im Falle eines Schuldspruchs drohen Adam M. 20 Jahre oder lebenslang, Ishaq F. maximal 20 Jahre, weil er zum Tatzeitpunkt jünger als 21 Jahre war.

Aber um wen geht es eigentlich in diesem Prozess? DER STANDARD hat noch einmal alle Angeklagten und die wichtigsten Zeugen in einem knappen Überblick zusammenfasst: