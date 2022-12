Giraffe Manor liegt im Herzen von Langata im Süden Nairobis. Es wurde in den 1930er-Jahren im englischen Kolonialstil erbaut. Es ist per Taxi rund 45 Minuten von beiden Flughäfen der kenianischen Hauptstadt entfernt und bietet seinen Gästen exklusive Zimmern, eine wunderschöne Gartenanlage (sechs Hektar in einem insgesamt 60 Hektar großen Wald) und ein koloniales Ambiente. "Sehr teuer, aber absolut außergewöhnlich", urteilt man im Buch.