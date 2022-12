Das ORF-Gesetz wird der verfassungsrechtlich geforderten Unabhängigkeitsgarantie nicht gerecht, sagt Jurist Walter Strobl vom Presseclub Concordia im Gastkommentar.



Die zuletzt öffentlich gewordenen FPÖ-Chats belegen, was zwar alle wussten, bisher jedoch nur durch Hörensagen oder Sideletter indiziert wurde: Die Regierung nimmt unzulässigen Einfluss auf den per Verfassung unabhängigen ORF. Der Zugriff auf dessen oberstes Aufsichtsgremium, den Stiftungsrat, ermöglicht die Steuerung grundlegender personeller, struktureller und programmplanerischer Entscheidungen. Das ist letztlich auch eine massive Gefahr für öffentlich-rechtliche Inhalte.

Norbert Steger (rechts) hat sich 2018 zu ORF-Personalrochaden im FPÖ-Chat ausgetauscht. Das Bild zeigt den damaligen Stiftungsratschef im August 2021 mit dem neu gewählten Generaldirektor Roland Weißmann. Foto: APA / Roland Schlager

Die individuelle Dimension des Problems hat der ehemalige Stiftungsrat Andreas Braun an dieser Stelle eingehend beleuchtet (siehe "So sind wir halt"). Zwar ist die persönliche Integrität der handelnden Personen wichtig, ein System, das sich aber allein auf diese verlässt, kann Unabhängigkeit nicht garantieren. Und hier, in der mangelnden strukturellen Unabhängigkeit, liegt der Kern des Problems. Denn die Schwächen des ORF-Gesetzes ermöglichen erst das, was in den Chats nun so deutlich zutage getreten ist.

Klare Vorgaben

Neben Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention fordert ein Bundesverfassungsgesetz seit 1974 die Garantie der Unabhängigkeit von politischen Einflüssen auf den ORF (BVG-Rundfunk). Noch im selben Jahr konstatiert der Staatsrechtler und Menschenrechtspionier Felix Ermacora in seinem Aufsatz Verfassungsrechtliche Probleme der Rundfunkreform grobe Mängel bei der einfachgesetzlichen Umsetzung dieser verfassungsgesetzlichen Vorgaben. Nominalbestimmungen wie "der Rundfunk ist frei und unabhängig" oder "die Organe sind weisungsfrei" seien bloß leere Formeln. Entscheidend sei vielmehr eine Struktur, die die Einflussnahme des Staates auf ein Minimum beschränke. Dabei beruft er sich auf das Diktum Montesquieus, wonach politische Unfreiheit bereits mit der Möglichkeit des Einflusses beginnt.

Als Oppositionsabgeordneter der ÖVP damals freilich selbst nicht frei von politischen Interessen, bringt Ermacora die verfassungsrechtliche Pflicht des Gesetzgebers dennoch trefflich auf den Punkt: Es ist ein ORF-Gesetz zu schaffen, das schon die Möglichkeit der politischen Einflussnahme verhindert.

Nun gibt es von Programmauftrag über Rechtsaufsicht bis Finanzierung verschiedene potenzielle Einfallspforten für politischen Einfluss. Manche dieser Bereiche sind besser gesichert, manche weniger. Entscheidend ist, dass die Regeln insgesamt die institutionelle Autonomie des ORF sicherstellen. Eine Mindestanforderung ist jedenfalls das Schließen des Tors von der Bundesregierung zum Stiftungsrat, das derzeit sperrangelweit offen steht.

18 Mitglieder des 35-köpfigen Gremiums, also eine einfache Mehrheit, die für die meisten Beschlüsse reicht, werden durch die Bundesregierung bestimmt. Die politischen Parteien hinter der Bundesregierung kommen gar auf eine Zweidrittelmehrheit, die etwa für die Abberufung des Generaldirektors nötig ist. Nun sind die Stiftungsräte zwar per Gesetz weisungsfrei. Das ist aber nicht mehr als eine bloße Leerformel im Sinne Ermacoras, denn wirksame Sanktionen bei Verstößen gibt es nicht. Dazu etablieren sich politische Abhängigkeiten zumeist auf bloß informeller Ebene.

Spätestens seit dem Soziologen Niklas Luhmann ist klar, dass das politische System mit dem Faktor Macht operiert. Und eine Mitgliedschaft im Stiftungsrat verleiht Macht. Loyalität oder Schuldigkeit gegenüber demjenigen, der einem dazu verholfen hat, liegen dann nicht mehr allzu fern. Umso näher liegen sie, wenn die Gunst des Bestellers auch etwaigen künftigen Ambitionen zuträglich sein kann. Die Kette möglichen Einflusses ist damit aber noch nicht zu Ende, bestellt doch der Stiftungsrat den Generaldirektor (und die anderen Direktorinnen und Direktoren), der wiederum die Chefredakteurinnen und Chefredakteure ... Mit den verfassungsgesetzlichen Vorgaben können solche Bestellungsregeln nicht vereinbar sein.

Üblicherweise erkennen Parteienvertreter in einer Oppositionsrolle auch das Problem. Einmal in Regierungsverantwortung, sinken die Reformambitionen aber verlässlich Richtung null. Derzeit erfasst diese Reformlähmung überhaupt fast das gesamte politische Spektrum.

Der Wille fehlt

Der Unwillen einer Diversifizierung und Depolitisierung bei den Bestellungsregeln zeigt sich exemplarisch in Äußerungen verschiedener Parteigranden in der ORF-Diskussionsreihe Im Zentrum. Der Abgeordnete und ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker leugnet einfach die Existenz des Problems und "sieht die Unabhängigkeit des ORF in keiner Weise gefährdet". Die Abgeordnete und Mediensprecherin der Grünen, Eva Blimlinger, gibt sich immerhin transparent und will etwaige künftige Einflussnahmen auf den Stiftungsrat "gleich ins Regierungsprogramm schreiben".

Die großen Oppositionsparteien geben kein besseres Bild: Der SPÖ-Abgeordnete und Klubobfrau-Stellvertreter Jörg Leichtfried fordert angesichts der politischen Einflussnahme allen Ernstes größeren Einfluss seiner Partei im Stiftungsrat, indem "die demokratischen Verhältnisse besser dargestellt werden". Und die Chats der FPÖ sprechen sowieso für sich.

Ein aufrichtiger, mehrheitlicher Wille des Gesetzgebers, seiner verfassungsrechtlichen Pflicht nachzukommen, ist mit freiem Auge nicht zu erkennen. Als Pars pro Toto kommt dieses Desinteresse an der Stiftungsratsproblematik einem Offenbarungseid der heimischen Medienpolitik gleich.

Handlungsdruck steigt

Wie so oft könnte Handlungsdruck jedoch bald von anderer Stelle kommen. Eine Beschwerde des Burgenlandes wegen der Mängel im ORF-Gesetz liegt beim Verfassungsgerichtshof, eine Popularbeschwerde des Presseclubs Concordia zur Sicherung der Unabhängigkeit des ORF bei der Medienbehörde KommAustria.

Ein entscheidender Impuls von außen wäre bitter nötig, kennt das politische System Luhmanns doch nur zwei Zustände: Macht zu haben oder keine Macht zu haben. Und es wäre naiv zu erwarten, dass politische Parteien Einflussmöglichkeiten, die sie auf der einen Seite haben, auf der anderen Seite aus eigenem Antrieb aufgeben. (Walter Strobl, 1.12.2022)