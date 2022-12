Die Schauspielerin Christiane Hörbiger ist im Alter von 84 Jahren verstorben.

Foto: APA/dpa/Christian Charisius

Wien – Mit Betroffenheit reagieren Politik und Kultur auf den Tod der Schauspielerin Christiane Hörbiger. "Mit ihr verliert unser Land eine seiner beliebtesten und vielseitigsten Schauspielerinnen", kondolierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen: "Die einprägsame Art, mit der sie ihre Rollen anlegte, wird Theater- und Filmbegeisterten stets in guter Erinnerung bleiben."

Auch Kulturminister Werner Kogler (Grüne) zeigte sich via Twitter betroffen: "Mit Christiane Hörbiger ist eine wunderbare, große Schauspielerin gegangen. Sie hat auf der Bühne ebenso begeistert wie auf der Leinwand und wurde dafür von vielen Menschen bewundert und geliebt."

Mit Hörbiger sei "eine der beliebtesten Schauspielerinnen Österreichs von uns gegangen", so die Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler in einer Aussendung: "In sieben Schaffensjahrzehnten hat sich Christiane Hörbiger in die Herzen eines Millionenpublikums gespielt und bleibt als Grande Dame des österreichischen Films in Erinnerung."

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) würdigte die Verstorbene in einer Stellungnahme ebenfalls: "Schon als Kind habe ich ihr großes Talent, sich in verschiedene Rollen hineinzuversetzen, bewundert. Christiane Hörbiger verstand es, nicht nur Millionen Menschen im Theater und auf der Leinwand zu begeistern, sie war auch eine Frau mit Haltung." Ähnlich zeigte sich ÖVP-Kultursprecherin Maria Großbauer betroffen: "Mit ihr geht eine Ära zu Ende. Sie hat uns gezeigt, was Schauspielkunst bedeutet und vermag. [...] So eine wie sie gibt es nur ein Mal."

"Mit Christiane Hörbiger verlieren wir eine Grand Dame der österreichischen Film- und Theaterszene, die ich auch persönlich sehr geschätzt habe", reagierte auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). (APA, red, 30.11.2022)