ÖVP-Innenminister

Karner zum EU-Vorgehen bei Schengen: "Ich bin auch verärgert"

Innenminister Gerhard Karner spricht über seine Schengen-Blockade Rumäniens und rechtsextreme Reichsbürger in Österreich. Und er erklärt, was er an der Menschenrechtskonvention ändern will