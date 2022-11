Christine McVie (Zweite von rechts) kehrte im Jahr 2014 zu Fleetwood Mac zurück. Foto: Charles Sykes/Invision/AP

Christine McVie Sängerin, Songwriterin und Keybordspielerin von Fleetwood Mac ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Das hat ihre Familie der BBC zufolge am Mittwoch mitgeteilt. Die britische Singer-Songwriterin schrieb einige der berühmtesten Hits der Band, wie "Little Lies", "Everywhere", "Don't Stop", "Say You Love Me" und "Songbird".

McVie sei friedlich in einem Krankenhaus im Kreise ihrer Familie verstorben, hieß es in einer Erklärung. Sie verließ Fleetwood Mac nach 28 Jahren im Jahr 1998, kehrte aber 2014 zur Band zurück. Im Statement der Familie heißt es laut BBC: "Wir möchten, dass jeder Christine in seinem Herzen behält und sich an das Leben eines unglaublichen Menschen und einer verehrten Musikerin erinnert, die von allen geliebt wurde". (red, 30.11.2022)