New York – Sam Bankman-Fried, Gründer und ehemaliger CEO der inzwischen bankrotten Kryptobörse FTX, versuchte in seinem ersten öffentlichen Auftritt seit dem Zusammenbruch seines Unternehmens, sich von Betrugsvorwürfen zu distanzieren. Er habe nicht wissentlich Kundengelder bei FTX mit Geldern seiner eigenen Handelsfirma Alameda Research vermischt. Bankman-Fried gab auf dem Dealbook Summit der New York Times ein Interview, obwohl ihm seine Anwälte davon abgeraten hatten.

Der Liquiditätsengpass bei FTX entstand, nachdem Bankman-Fried heimlich 10 Milliarden Dollar an FTX-Kundengeldern zu Alameda Research verschoben hatte, berichtete Reuters unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Mindestens eine Milliarde Dollar an Kundengeldern sei verschwunden, sagten die Personen. Bankman-Fried sagte gegenüber Reuters, das Unternehmen habe nicht "heimlich transferiert", sondern seine "verwirrende interne Kennzeichnung" falsch gelesen.

Bankman-Fried trat als Geschäftsführer zurück

FTX meldete Konkurs an und Bankman-Fried trat am 11. November als Geschäftsführer zurück, nachdem Händler innerhalb von drei Tagen sechs Milliarden Dollar von der Plattform abgezogen hatten und die konkurrierende Börse Binance einen Rettungsversuch abgebrochen hatte.

"Gegen Ende des 6. Novembers stellten wir alle Daten zusammen... die offensichtlich Teil der Dashboards sein sollten, die ich immer im Auge hatte... und als wir uns das ansahen, gab es ein ernstes Problem", sagte Bankman-Fried heute. Bankman-Fried fügte hinzu, dass er "nie versucht hat, Betrug zu begehen" und dass er persönlich nicht glaube, dass er strafrechtlich verantwortlich ist. "Die wirkliche Antwort ist, dass ich mich nicht darauf konzentriere. Es wird für mich eine Zeit und einen Ort geben, an dem ich über mich selbst und meine eigene Zukunft nachdenken kann", sagte er.

Einflussreicher politischer Spender

Die Implosion von FTX markierte einen atemberaubenden Sündenfall für den 30-jährigen Unternehmer, der einen Kryptowährungsboom zu einem Nettovermögen führte, das Forbes vor einem Jahr auf 26,5 Milliarden Dollar bezifferte. Nach der Gründung von FTX im Jahr 2019 wurde er ein einflussreicher politischer Spender und verpflichtete sich, den Großteil seiner Einnahmen für wohltätige Zwecke zu spenden.

Seit FTX Konkurs angemeldet hat, hat sich Bankman-Fried von dem Bild, das er in Medieninterviews und auf dem Capitol Hill projiziert hat, distanziert und sagte einem Vox-Reporter, dass sein Eintreten für einen Krypto-Regulierungsrahmen "nur PR" sei und seine Diskussionen über Ethik in der Branche zumindest teilweise eine Fassade seien. (APA, 1.12.2022)