Erneut eine schwere und letztlich verlorene Partie für die Spurs. Foto: Reuters/Alonzo Adams-USA TODAY Sports

Oklahoma City (Oklahoma) – Ohne den verletzten Center Jakob Pöltl haben die San Antonio Spurs am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) bei Oklahoma City Thunder die nächste Niederlage einstecken müssen. Mit 111:119 verloren die Texaner zum neunten Mal hintereinander. Sie gaben dabei einen 80:60-Vorsprung aus der Hand, den sie zu Beginn des dritten Viertels herausgeholt hatten.

Nach 77 Punkten vor der Pause gelangen den Spurs nach dem Seitenwechsel nur mehr 34. Sechseinhalb Minuten vor Schluss war die Führung dahin. Pöltl fehlte beim Vorletzten der Western Conference nach seinem vorzeitigen Out gegen die Los Angeles Lakers am Sonntag wegen Knieproblemen. Auch Rookie Jeremy Sochan war noch nicht wieder fit. Devin Vassell erzielte 25 Punkte für die Texaner, die am Freitag die New Orleans Pelicans empfangen.

Jayson Tatum verbuchte beim 134:121 von NBA-Leader Boston Celtics gegen Miami Heat 49 Punkte und elf Rebounds. Noch mehr krachen ließ es Devin Booker mit 51 Zählern beim 132:113 der Phoenix Suns gegen die Chicago Bulls. Die Milwaukee Bucks wurden beim 109:103 in New York über die Knicks einmal mehr von Giannis Antetokounmpo angeführt. Der "Greek Freak" bilanzierte mit 37 Punkten und 13 Rebounds, ehe er eine Minute vor Schluss nach seinem sechsten Foul vorzeitig vom Parkett musste. (APA, 1.12.2022)

NBA-Ergebnis vom Mittwoch (Ortszeit):

Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs (Jakob Pöltl verletzt) 119:111.