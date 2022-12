Brauchen ein Wochenende frei, um sich wieder in Fasson zu bringen: die Färöer-Inseln. Wer möchte, kann sich an den Arbeiten beteiligen. Foto: imago images/imagebroker

Die Färöer-Inseln, die im Nordatlantik zwischen Island und Norwegen liegen, werden im Frühjahr 2023 zum fünften Mal in Folge wegen Wartungsarbeiten geschlossen sein. Der Grund? Das Archipel wird jährlich von rund 110.000 Touristinnen und Touristen besucht. Und die hinterlassen ihre Spuren. So gilt es zum Beispiel die Wege und Wegweiser auf ihrem höchsten Berg, dem Slættaratindur, wieder instand zusetzen. Wer möchte, kann dabei im Rahmen der Aktion "Closed for Maintainence" helfen.

Zu den bisherigen Projekten gehörten die Schaffung alternativer und sicherer Wege über die Inseln, die Markierung von Pfaden mit Wegweisern und die Instandsetzung alter Wege zwischen den Dörfern, damit Besucherinnen und Besucher und Einheimische gleichermaßen das Wandern genießen können. Der Zuspruch für "Closed for Maintenance" war in den letzten Jahren schon sehr groß und so verwundert es nicht, dass die Liste für diese "Voluntourism"-Projekt bereits voll sind. Aber, so berichtet "Globetrender", für 100 Freiwillige gebe es noch die Chance mitzuarbeiten.

Hoher Zuspruch

Als Gegenleistung für ihre Arbeit bekommen sie für drei Nächte eine kostenlose Unterkunft, Verpflegung und Beförderung auf den Inseln. Die Reisenden müssen für ihre eigenen Transportkosten zu den Inseln aufkommen, aber immerhin gibt es einen Rabatt für Flüge mit der nationalen Fluggesellschaft Atlantic Airways.

Die Arbeiten werden zwei Tage lang, vom 20. bis 22. April 2023, stattfinden, wobei zehn beliebte Touristenorte – darunter eben auch der höchste Berg der Färöer – während der Arbeiten für die Öffentlichkeit geschlossen werden. Die dringlichsten Aufgaben und Aktivitäten werden im Vorfeld von den örtlichen Gemeinden, den Tourismuszentren und den Dorfbewohnern gemeinsam festgelegt. Am Ende des Projekts findet für alle Freiwilligen ein Festabend mit typisch färöischem Essen und lokalem Bier sowie einem traditionellen Volkstanz statt, an dem alle teilnehmen können. (red, 2.12.2022)

