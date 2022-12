Bis Freitagfrüh werden die Reparaturen noch dauern, heißt es von den Wiener Linien. Foto: Robert NewaldRobert Newald Photo

Für manche Wienerinnen und Wiener dürfte der Weg in die Arbeit am Donnerstag beschwerlich gewesen sein: Eine Störung der Straßenbahnlinie 1 in der Innenstadt wirkte sich auf die Fahrtrouten mehrerer Linien aus – und sorgte laut der Gratiszeitung "heute" für Verkehrsprobleme. Auf STANDARD-Nachfrage bestätigten die Wiener Linien eine Weichenbeschädigung im Bereich des Dr.-Karl-Renner-Rings, deren Behebung bis "spätestens Freitagfrüh" dauern werde.

Mehrere Straßenbahnen betroffen

Mitgerissen hat diese Störung auch die U2Z, die Ersatzbahn für die U2, und die Straßenbahnlinien 1, 2, 71 und D. Zwischen Karlsplatz und Julius-Raab-Platz wird der Verkehr der Linie 1 über die Lothringer Straße und den Parkring umgeleitet. Bei der Linie 2 Richtung Dornbach verläuft zwischen Ring, Volkstheater und Rathaus die Ausweichroute über die Linie 46 und die Reichsratsstraße.

Die Linie D wird in Richtung Nußdorf zwischen Schwarzenbergplatz und Börse über den Kai umgeleitet. Bei der Linie 71 ist ein Fahrbetrieb nur zwischen Kaiserebersdorf und Schwarzenbergplatz möglich. Die Linie U2Z ist eingestellt, heißt es auf der Website der Wiener Linien. (red, 1.12.2022)