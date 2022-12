Betroffen waren die Linien 1, 2, 71 und D. Die Störung sorgte am Donnerstag für massive Verkehrsprobleme in der Stadt

Die technischen Störungen konnten in der Nacht auf Freitag behoben werden. Foto: Robert NewaldRobert Newald Photo

Wien – Für manche Wienerinnen und Wiener dürfte der Weg in die Arbeit am Donnerstag beschwerlich gewesen sein: Zwei Weichenstörungen in der Innenstadt wirkte sich auf die Fahrtrouten mehrerer Linien aus – und sorgten laut der Gratiszeitung "Heute" für Verkehrsprobleme. Laut den Echtzeitangaben auf der Website der Wiener Linien vom Freitag wurde der Schaden mittlerweile behoben. Die betroffenen Linien 1, 2, 71, und D sowie die U2-Ersatzlinie U2Z fahren wieder.

Eine Sprecherin der Wiener Linien bestätigte, dass die Störungen um 21.15 beziehungsweise 0.30 Uhr behoben werden konnten. Zunächst war man davon ausgegangen, dass die Reparaturarbeiten bis Freitagfrüh dauern könnten. (red, 2.12.2022)