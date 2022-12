CODY GAKPO (23, Niederlande): Mit links, mit rechts und mit dem Kopf – Gakpo trifft in Doha wie er will. Und jedes Mal hat der Stürmer der PSV Eindhoven sein Team dabei in Führung geschossen, Gapko ist für Oranje Gold wert. "Cody hat alles, was es braucht, um ein Star zu werden", sagt Trainer Louis van Gaal, der ihn zentraler einsetzt – und nicht auf dem Flügel: "Jetzt denkt er, dass ich ein großartiger Trainer bin." Schnell, zielstrebig, fleißig: Gakpo wird sicher nicht mehr lange in Eindhoven bleiben. Neben seinem Landsmann Erik ten Hag, Teammanager von Manchester United, soll auch Bayern München ein Auge auf den Shootingstar geworfen haben.