Sebastian Tschiatschek ist Assistenzprofessor für Maschinelles Lernen an der Universität Wien. Im Rahmen des vom Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds geförderten Projektes "Interpretability and Explainability as Drivers to Democracy" beschäftigt er sich mit der Verständlichmachung von Algorithmen für verschiedene Akteure in demokratischen Prozessen. Ziel ist es, Algorithmen und deren Einsatz einem breiten demokratischen Diskurs zugänglich zu machen.

Semesterfrage Podiumsdiskussion: Was macht Digitalisierung mit der Demokratie?

Montag, 16. Jänner 2023, 18–19.30 Uhr

Das Vertrauen der Österreicher:innen in die Politik ist dramatisch gesunken. Damit ist Österreich nicht allein. Unsere Wissenschafter:innen setzen sich mit diesem Thema auseinander. Sie forschen zum digitalen Wandel, um Entscheidungsprozesse wie Wahlen sicher und transparent zu machen. Es geht darum, neue Wege der politischen Partizipation zu finden und Manipulation vorzubeugen. Sie arbeiten zu digitaler Bildung, künstlicher Intelligenz und rechtlichen Grundlagen. Mehr Informationen dazu finden sie hier.

