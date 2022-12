Im Gastblog zeigt Kurt Tutschek Fotografien von Frauen, die vor über 100 Jahren bei Burlesque-Aufführungen auftraten.

Heutzutage denkt man bei "Burlesque" vermutlich an eng geschnürte Korsetts, Netzstrümpfe und Striptease. Für die Männer und Frauen, die um 1880 im Theater Platz nahmen, war es jedoch etwas ganz anderes: Sie sehnten sich nach Ablenkung aus dem Alltag, die ein wenig den Anreiz des Verbotenen zu eigen hatte, aber es ihnen gleichzeitig ermöglichte, ihre bürgerliche Respektabilität zu demonstrieren. Dass es der Burleske gelang, diese konkurrierenden Anforderungen zu erfüllen, macht sie zu einer der bemerkenswertesten Formen der Unterhaltung im 19. Jahrhundert.

Der Begriff Burlesque wurde erstmals im italienischen Theater des 17. Jahrhunderts verwendet und steht für eine komische Einlage, die sich vom italienischen Wort "burla" ableitet, das Spott oder Schabernack bedeutet.

Die viktorianische Burleske, auch unter den Namen Travestie oder Extravaganza bekannt, ist ein Genre der Theaterunterhaltung, das im viktorianischen England und im New Yorker Theater ab der Mitte des 19. Jahrhunderts ausgesprochen beliebt war. Dabei wurden bekannte Opern und klassische Theaterstücke in komische, oft auch erotisch-gewagte Aufführungen umgewandelt, die sich über die theatralischen und musikalischen Konventionen und Stile des ursprünglichen Werks lustig machten. So entstanden unter anderem Parodien von Shakespeare-Dramen und amüsante Kopien der Opern von Guiseppe Verdi.

Ursprünglich als kurze, einaktige Stücke konzipiert, wurden Burlesken später zu abendfüllenden Darbietungen, die einen Großteil oder das gesamte Programm eines Abends einnahmen.

Viele der männlichen Rollen wurden dabei von Schauspielerinnen als Hosenrollen gespielt, um die Beine der Frauen in Strumpfhosen zeigen zu können.

Die folgenden Fotos stammen aus den 1890ern, als das Genre bereits langsam an Popularität verlor. Sie geben jedoch einen schönen Einblick in die extravaganten, meist sehr knappen Kostüme, von denen nicht wenige für damalige Sehgewohnheiten wohl sehr gewagt waren.

Eliza Blasina im Pferdekostüm. Foto: gemeinfrei

Clara Davenport zeigt (sehr viel) Bein. Foto: Gemeinfrei

Miss Eliza Weathersby als Gabriel. Foto: Gemeinfrei

Ella Chapman in glänzender Rüstung. Foto: Gemeinfrei

Ida Florence – California Prize Beauty – als Statue. Foto: Gemeinfrei

Der Tanz spielte in den Aufführungen eine tragende Rolle, großer Wert wurde auch auf Inszenierung und außergewöhnliche Kostüme gelegt. Auch akrobatische Einlagen und Spektakel wie Feuerschlucken sollten das Publikum begeistern. Auch sexuell anzügliche Dialoge, mit Wortspielen gespickter Humor und deftige Sketche trugen zum Amüsement bei.

Dennoch galten Burlesque-Veranstaltungen nicht als skandalös, verachtenswert oder anspruchslos - es war vielmehr eine visuelle und darstellerische Kunstform, die es Frauen ermöglichte, Figuren und Geschichten zu kreieren, die mit der Populärkultur der viktorianischen Gesellschaft, literarischen Referenzen und dem Theater interagierten und in spielerischer Art darauf reagierten.

Miss Farrington auf der Pirsch. Foto: Gemeinfrei

Dolly Adams Foto: Gemeinfrei

Jennie Lee Foto: Gemeinfrei

Josie Gregory in mexikanischem Kostüm. Foto: Gemeinfrei

Leontine in zierlichen Ballettschuhen. Foto: Gemeinfrei

Mademoiselle Conalba in gewagter Polizeiuniform (samt Schlagstock). Foto: Gemeinfrei

Sylivia Gerrish, Waldfee mit spitzem Hütchen. Foto: Gemeinfrei

Minnie Marshall und der sehnsuchtsvolle Blick in die Ferne. Foto: Gemeinfrei

Nellie Page posiert im durchsichtigen Nachthemd. Foto: Gemeinfrei

Pauline Hall in griechischem Stil. Foto: Gemeinfrei

Verona Jabeau, Kerzenträgerin. Foto: Gemeinfrei

Miss Murdock mit Pfeil und Bogen. Foto: Gemeinfrei.

Eine spätere Verwendung des Begriffs Burlesque, insbesondere in den Vereinigten Staaten, bezieht sich hauptsächlich auf Darbietungen im Format einer Varietéshow. Diese waren seit den 1920ern bis zu den 1940er Jahren beliebt. In Kabaretts und Clubs sowie in Theatern bot man dem Publikum vor allem seichte Comedy und Striptease.

Doch auch heute zählen Burlesque-Shows auf vielen Bühnen zu den erfolgreichsten Veranstaltungen - verführerische Shows im Stile der großen Pariser Revuetheater Moulin Rouge oder Folies Bergère lassen die großen Tage der viktorianischen Burlesque-Abende wieder aufleben. (Kurt Tutschek, 3.12.2022)

Link

Weitere Beiträge im Blog