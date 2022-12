Ö3-Stimmen Gabi Hiller, Cindy Podloucky, Daniela Schmidt, Sharon Talissa (vlnr), im Hintergrund: Ö3-Chef Georg Spatt und Robert Kratky. Foto: Hans Leitner/ORF.

Wien – Ab 5. Dezember wechselt Gabi Hiller als Moderatorin in den Ö3-Wecker und wird die Sendung an der Seite von Robert Kratky beziehungsweise Philipp Hansa moderieren. 2014 war sie gemeinsam mit Philipp Hansa bei der samstägigen Community-Radioshow "Frag das ganze Land" im Einsatz, ab 2019 dann mit ihrer Sendung "Willkommen in der Hillerei" montags bis donnerstags on air. Außerdem präsentiert sie online den Podcast "Hawi D'Ehre" mit Hansa und Paul Pizzera.

Weitere neue Stimmen im Hitradio Ö3 sind Daniela Schmidt (26), Sharon Talissa (27) und Cindy Podloucky (21). Neben Ö3-Sendungen wie Ö3X oder die Ö3-Hitnacht werden sie ab sofort abwechselnd als Ö3-Verkehrsredakteurinnen Teil des Ö3-Wecker-Teams.

Schmidt moderiert seit September 2022 die Ö3-Hitnacht, zuvor war sie in der Ö3-Programmgestaltung tätig. Talissa unterstützt neben Ö3-Moderationen die Ö3-Programmgestaltung, sie war unter anderem für den Instagram-Content beim 4Gamechangers-Festival für den ORF verantwortlich. Aktuell ist sie in der Sendung Ö3X zu hören. Podloucky werkt aktuell der Ö3-Verkehrsredaktion, in der Internetredaktion und als Moderatorin der Ö3-Hitnacht.

"Das neue Ö3-Wecker Team ist eine ganz starke Ansage für die Zukunft von Ö3! Was die 'Neuen' im Team auszeichnet? Ihre große Freude am Radiomachen, die ausgeprägte Neugierde und ihre selbstbewusste Forderung, dass es an der Zeit ist, selbst in die erste Reihe vorrücken zu wollen! Diese Haltung ist auch unser Leitfaden für unsere Vorhaben mit Ö3 im kommenden Jahr. Wir werden unser Angebot sowohl im Radio als aber auch in unseren Social Media-Kanälen, in der App oder über Smart Speaker und Homepage stark ausbauen und natürlich mit neuen Formaten und Ideen auch speziell jungen Ö3-Hörer/innen ein neues Ö3-Angebot machen", sagt Ö3-Senderchef Georg Spatt. (red, 1.12.2022)