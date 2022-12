Alle Jahre wieder feiern die Streaming-Dienste rund um Weihnachten Hochkonjunktur. Bei ungemütlichen Temperaturen bleibt man vielleicht lieber zu Hause vor dem Fernseher, als ins Kino zu gehen, verbringt oft mehr Zeit als sonst im Kreise seiner Lieben oder möchte sich möglicherweise ganz bewusst in Weihnachtsstimmung bringen. Ganz bequem kann man sich schließlich von der Couch aus durch eine große Filmauswahl scrollen, und gefühlsmäßig kommen auf Netflix, Amazon Prime Video und Konsorten jeden Tag neue Streifen dazu.

Im Dschungel dieses schier unübersichtlichen Angebots kann man schon einmal die Orientierung verlieren oder verunsichert sein, welcher dieser unzähligen Filme denn nun wirklich einen netten TV-Abend bringt und welcher sich eher als Zeitverschwendung entpuppt. Gute Tipps sind da Gold wert – besonders bei Neuzugängen, die man noch nicht so richtig einschätzen kann.

"Ah, super! Der wird's heute!" Foto: Getty Images/iStockphoto/FTiare

Weihnachtsfilme streamen: Klassiker vs. Neuzugänge

Freilich gibt es bei den verschiedenen Streaming-Anbietern Weihnachtsklassiker im Angebot, die eine sichere Bank und ein Kandidat für "Comfort Binging" sind – das Phänomen, sich mit großem Genuss etwas anzusehen, das man schon in- und auswendig kennt. Disney+ bietet für diese Zwecke beispielsweise "Kevin – Allein zu Haus" und "Stirb langsam", Netflix die "Sissi"-Trilogie und "Der Grinch" und Amazon Prime Video "Tatsächlich ... Liebe" und "Ist das Leben nicht schön". Und "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist auf Netflix und Amazon Prime zu sehen.

Doch neben altbewährter Filmkost kommen jährlich auf Netflix auch diverse Eigenproduktionen heraus: Heuer sind das zum Beispiel der Lindsay-Lohan-Film "Falling For Christmas", der Familienstreifen "Weihnachten auf der Mistelzweigfarm" oder die Buchverfilmung "The Noel Diary". In "Christmas Time Is Here" verliebt sich eine Maklerin in einen wichtigen Kunden, der den Gasthof ihres Vaters kaufen möchte, und mit "Scrooge – Ein Weihnachtsmusical" wird die altbekannte Dickens-Erzählung zum neuen Netflix-Animationsfilm. "Your Christmas Or Mine?" heißt es dagegen unter den Originals auf Amazon Prime Video, wo unter den heurigen Neuerscheinungen auch "Christmas with a Crown" oder "Coming Home for Christmas: Der Geist der Liebe" geboten wird.



Da stellt sich eigentlich nur noch die Frage, welche dieser neu zum Streaming verfügbaren Filme ebenso sehenswert sind wie bekannte und bewährte Klassiker.

Ihre Empfehlung ist gefragt!

Welchen erst seit kurzem im Streaming verfügbaren Weihnachtsfilm haben Sie schon gesehen? Welcher hat Ihnen gut gefallen und welcher weniger? Haben Sie einen Tipp für die ganze Familie? Und falls Sie lieber Weihnachtsklassiker sehen: Geben Sie gern Ihre Empfehlung ab, was es wo zu streamen gibt! (Daniela Herger, 5.12.2022)