Tamara Bach, "Das Pferd ist ein Hund". Mit Ill. v. Ulrike Möltgen. € 12,95 / 240 Seiten. Carlsen, Hamburg 2021. Ab 10 Jahren Foto: Carlsen

Manche Kinder haben einen unsichtbaren Freund. Luze, die kleine Schwester der Ich-Erzählerin Clara, aber hat nach einigen Verlusterlebnissen einen unsichtbaren Hund. Der noch dazu "das Pferd" heißt. Weil draußen eisige Kälte herrscht, können die Kinder eine Weile nicht in die Schule gehen. Und so konzentriert sich das Leben auf das Mehrparteienhaus, in dem sich alle einander gegenseitig aushelfen und aufeinander schauen. In dem aber auch immer wieder neue Freundschaften entstehen, wie zum Beispiel zu Vincent, dem schönsten Jungen der Welt, der plötzlich vor Claras Tür steht. In angenehm ruhigem Erzählton, wunderbar abgerundet durch die feinen Illustrationen, wird von einer besonderen Zeit erzählt. Ein Wohlfühlbuch, mit oder ohne Pferd, nicht nur für kalte Wintertage: "Und dann waren wir endlich draußen. Richtig draußen."