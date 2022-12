In dieser Galerie: 4 Bilder Eine Stute und ihr Fohlen. Foto: imago images/Frank Sorge Die imposanten Shire Horses sind die größten und schwerste Pferde. Foto: imago images/CSP_AlexiaKhruschev Hier siehst du neben einem Esel ein Falabella-Pferd – die kleinste Pferderasse. Foto: imago/blickwinkel Pferde sind sehr soziale Tiere und leben in Herden zusammen. Hier siehst du eine Herde von Wildpferden in Bosnien und Herzegowina. Foto: REUTERS/Dado Ruvic

Fakt Nr. 1 Zwerge und Riesen

Auf der Welt leben schätzungsweise 60 Millionen Pferde. Genau weiß man das nicht – denn wer kann schon so viele Tiere zählen?! Es gibt sehr unterschiedliche Pferderassen. Falabellas sind die kleinsten Pferde. Sie werden durchschnittlich nur etwa 70 bis 80 Zentimeter groß. Die größten Pferde sind die Shire Horses mit etwa 180 Zentimetern. Sie bringen stolze 1.000 Kilo auf die Waage.

Fakt Nr. 2 Rundumblick

Pferde sind Fluchttiere, wie zum Beispiel auch Kühe. Bei Gefahr galoppieren sie rasch davon. Dafür müssen sie ihre Umgebung immer im Blick haben. Da ihre Augen seitlich am Kopf sitzen, haben sie fast einen Rundumblick. So sehen sie auch, was sich hinter ihnen befindet. Pferde sehen Farben nicht wie Menschen. Rot können sie zum Beispiel nicht erkennen. Dafür sehen sie im Dunkeln sehr gut.

Fakt Nr. 3 Keine Mundatmer

Menschen atmen durch Mund und Nase. Bei Pferden geht das nicht. Da ihre Mund- und Nasenhöhle nicht verbunden sind, können Pferde nur durch die Nüstern atmen. Sie können sich übrigens auch nicht übergeben. Dafür ist ein Muskel im Magen-Darm-Trakt verantwortlich. Daher kommt auch das Sprichwort "Man hat schon Pferde kotzen sehen" für etwas, das sehr unwahrscheinlich ist.

Fakt Nr. 4 Hunger und Durst

Pferde fressen und trinken sehr viel. Ein großes Pferd braucht schon mal 20 bis 30 Liter Wasser am Tag. Mehr noch, wenn es sich anstrengt und schwitzt. Wegen ihres empfindlichen Magens können Pferde immer nur kleine Mengen Futter fressen. Damit sie trotzdem satt werden, tun sie das dafür fast ständig. Fressen sie zu viel Gras oder Heu auf einmal, bekommen sie rasch Bauchschmerzen.

Fakt Nr. 5 Keine Langschläfer

Wer ständig frisst und trinkt und immer auf der Hut ist, hat wenig Zeit zum Schlafen. Am Stück schlafen Pferde meist nur etwa 20 Minuten und insgesamt am Tag etwa fünf Stunden. Zwischendurch dösen sie auch oft im Stehen mit leicht geöffneten Augen. So sind sie jederzeit bereit, bei Gefahr zu flüchten. Wissenschafter haben auch herausgefunden, dass Pferde wie Menschen träumen können.

Fakt Nr. 6 Soziale Herdentiere

Pferde leben in Herden und brauchen ihre Artgenossen. Sie sind sehr soziale Tiere und schließen untereinander auch Freundschaften. Sie fressen und spielen miteinander und pflegen sich gegenseitig das Fell. Eine Herde setzt sich meist aus einem männlichen Pferd, dem Hengst, mehreren weiblichen Tieren, den Stuten, und ihren Jungtieren, den Fohlen, zusammen.

Fakt Nr. 7 Dein Pferd kennt dich

Ein Pferd spürt, wie es einem Menschen geht. Die Tiere erkennen am Gesichtsausdruck und am Klang der Stimme, ob jemand zum Beispiel wütend ist. Das haben Forscher herausgefunden, indem sie den Tieren Fotos von gutgelaunten und wütenden Menschen gezeigt und dazu lobende oder wütende Stimmen abgespielt haben. Die Tiere reagierten mehr, wenn Bild und Stimme zusammenpassten.

Fakt Nr. 8 Spiegeltest bestanden

Wissenschafter haben auch herausgefunden, dass sich Pferde selbst im Spiegel erkennen können. In einem Experiment wurde den Tieren ein Farbklecks aufs Gesicht gemalt. Als sie sich im Spiegel sahen, versuchten die den Klecks wegzureiben. Nur wenige andere Tierarten erkennen sich ebenfalls im Spiegel. Dazu gehören zum Beispiel Menschenaffen, Elefanten, Elstern und Delfine. (Birgit Riegler, 4.12.2022)