Verwundete afghanische Männer werden nach der Explosion in der Provinz Samangan in einem Krankenhaus behandelt. Foto: APA/AFP

Kabul – Nach einem Anschlag in der nordafghanischen Provinzhauptstadt Aybak ist die Zahl der Todesopfer auf 21 gestiegen. Mindestens 24 Personen seien verletzt worden, teilten die Behörden der Provinz Samangan am Donnerstag mit. Das Innenministerium der im Land regierenden Taliban hatte nach der Explosion in einer Koranschule am Mittwoch zunächst von zehn Toten gesprochen. Örtliche Medien berichteten bereits über höhere Opferzahlen.

Explosionsursache noch nicht bekannt

Nach Angaben der Taliban soll sich die Explosion während eines Gebets ereignet haben. Ein Video, das nach dem Vorfall in sozialen Medien häufig geteilt wurde, zeigt herabgestürzte Deckenteile und Menschen, die aufgebracht zwischen mehreren leblosen Körpern umherlaufen. Das Video konnte nicht unabhängig überprüft werden. Zur genauen Ursache der Explosion haben sich die Behörden bisher nicht geäußert.

Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 gab es in Afghanistan mehrfach Anschläge, die die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) für sich reklamierte. Diese tritt in Afghanistan seit 2015 mit Angriffen in Erscheinung und ist trotz ideologischer Nähe mit den Taliban verfeindet. (APA, 1.12.2022)