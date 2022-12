ORF 1 legt im November bei den Marktanteilen zu, auch wegen der Fußball-WM in Katar. Foto: IMAGO/Matthias Koch

Wien – Der November hat der ORF-Gruppe nach einem Höhenflug im Vorjahr ein leichtes Marktanteilsminus beschert. ORF 1 konnte jedoch gegenüber dem Vorjahresmonat zulegen, wie die am Donnerstag veröffentlichten Teletestdaten zeigen. Zurückzuführen ist das unter andrem auf Übertragungen von der Fußball-WM in Katar, die auch Anteil an den bisher besten Marktanteilsmonatswerten für ServusTV haben. ATV ist sich als stärkster Österreichsender der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe.

Die ORF-Sendergruppe verbuchte 35 Prozent Marktanteil in der Kategorie 12+ und verlor damit 1,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahresmonat. In der jüngeren Zielgruppe (12-49) kam die öffentlich-rechtliche TV-Flotte auf 25,2 Prozent Marktanteil (minus 1,4 Prozentpunkte). Der Rückgang ist auf ORF 2 zurückzuführen. In der Gesamtzielgruppe lag für den Sender bei einem Marktanteil von 21,1 Prozent ein markantes Minus in Höhe von 2,5 Prozentpunkten vor. Bei den 12- bis 49-Jährigen fiel dieses bei einem Marktanteil von 10 Prozent noch höher aus (minus 3,2 Prozentpunkte).

Neben den gewohnt hohen Quoten für Nachrichtensendungen wie der "ZiB 1" verwies der ORF in einer Aussendung etwa auf die bisher höchste Durchschnittsreichweite von "Österreich vom Feinsten" (632.000 Zuseher), eine Gala für "Licht ins Dunkel" mit knapp einer halben Millionen Zusehern und einem Spendenergebnis in Höhe von 3,6 Millionen Euro oder auch die "Universum"-Eigenproduktion "Katar – Perlen im Sand" mit 668.000 Zuschauern.

Quotenplus mit Fußball-WM und "Totenfrau"

ORF 1 legte dagegen deutlich zu. 10,6 Prozent Marktanteil (plus 1,1 Prozentpunkte) lagen in der Gesamtzielgruppe vor, 13,4 Prozent Marktanteil (plus 1,7 Prozentpunkte) in der Kernzielgruppe. Anteil daran hatte die Fußball-WM in Katar. Die bisher vom ORF übertragenen Spiele erreichten im Schnitt 396.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 23 Prozent Marktanteil. Auch die ORF-Koproduktion "Totenfrau" performte zur Zufriedenheit des öffentlich-rechtlichen Medienhauses mit im Schnitt 676.000 Zusehenden.

Servus TV freute sich über den stärksten Monat der Sendergeschichte. Der Salzburger Privatsender legte in der Gesamtzielgruppe mit 4,9 Prozent Marktanteil (plus 0,6 Prozentpunkte) wie auch in der Kernzielgruppe mit 4,4 Prozent Marktanteil (plus 0,9 Prozent) Rekordwerte vor. Zurückzuführen ist das etwa auf Übertragungen von der Fußball-WM in Katar. Den Topwert des Monats erzielte aber der Formel 1-GP in Abu Dhabi mit 42 Prozent Marktanteil (12+) bzw. 49 Prozent Marktanteil (12-49).

Die vier Österreichsender der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe (Puls 4, ATV, ATV2, Puls 24) kamen auf einen Marktanteil von 7,4 Prozent (12+), womit die Gruppe weitgehend stabil blieb. Bei den 12- bis 49-Jährigen, auf die P7S1P4 abzielt, betrug der Marktanteil 11,1 Prozent, was einem Rückgang von 0,7 Prozentpunkte gegenüber November des Vorjahres entsprach.

ATV stärkster Sender der P7S1P4-Gruppe

Stärkster Sender der Gruppe war im November ATV mit 3,1 Prozent Marktanteil in der Gesamtzielgruppe (plus 0,3 Prozentpunkte). In der Kernzielgruppe lag ATV mit 4,6 Prozent Marktanteil (plus 0,4 Prozentpunkte) vor allen anderen österreichischen Privatsendern. Neben dem Dauerbrenner "Bauer sucht Frau" sorgte auch die Promi-Reality-Show "Forsthaus Rampensau" für überdurchschnittliche Quoten.

Puls 4 erreichte einen Marktanteil von 2,8 Prozent in der Gesamtzielgruppe (minus 0,2 Prozentpunkte). Bei den 12- bis 49-Jährigen fiel das Minus für den Privatsender größer aus: 4,3 Prozent Marktanteil bedeuteten einen Rückgang von 0,7 Prozentpunkten.

Auch Puls 24 verbuchte Marktanteilsverluste. In der Gesamtzielgruppe fiel der Rückgang niedriger (0,5 Prozent Marktanteil, minus 0,2 Prozentpunkte) als in der Kernzielgruppe aus, wo der Newssender 0,6 Prozent Marktanteil erreichte (minus 0,5 Prozentpunkte).

Oe24.tv kam auf 1,0 Prozent Marktanteil bei den Über-12-Jährigen (minus 0,4 Prozentpunkte). Bei den 12- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil ebenfalls bei 1,0 Prozent, womit ein Minus in Höhe von 0,6 Prozentpunkten für den TV-Sender der Mediengruppe Österreich vorlag. (APA, 1.12.2022)