Die gute alte Firmenweihnachtsfeier ist nach pandemiebedingter Pause wieder zurück. Während die vergangenen zwei Jahre dieses Event bei vielen Unternehmen ausgefallen ist oder alternativ über Videokonferenzen stattgefunden hat, wird heuer vielfach wieder in echt gefeiert.

Feiern und anstoßen auf das vergangene Arbeitsjahr. Sind Ihre Firmenweihnachtsfeste lustig? Foto: Getty Images/skynesher

Rückblick, Reden, Essen und Party

Es kommt natürlich auf das Unternehmen an, wie das Fest über die Bühne geht. Vom gediegenen Abendessen mit anregenden Unterhaltungen, über eher langweilige Feiern, die man gerne schnell hinter sich bringt, bis zu ausgelassenen Partys kann alles dabei sein.

In einem lockeren Setting kann der Rede der Chefitäten gelauscht, auf Erfolge angestoßen und der neueste Klatsch und Tratsch ausgetauscht werden. Und schließlich hat das weihnachtliche Firmenfest vor allem eine soziale Funktion. Abseits des Arbeitsalltags und der täglichen Routinen haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit, sich besser kennenzulernen, abteilungsübergreifend zu vernetzen und gemeinsam einen Rückblick auf das vergangene Jahr zu werfen.

Gerade in Unternehmen, bei denen die Möglichkeit auf Homeoffice besteht, kann die Weihnachtsfeier ein guter Zeitpunkt sein, um das gesamte Team wieder einmal zur Gänze versammelt zu haben und sich informell auszutauschen. Wenn das Essen dann auch noch gut ist und die Reden nicht zu langatmig, kann es ein ganz schöner Abend werden. Oder?

Freuen Sie sich auf Ihre Weihnachtsfeier?

Wie wird bei Ihnen gefeiert und wie wurde das die vergangenen zwei Jahre gehandhabt? Gehen Sie gerne auf dieses Fest, oder sehen Sie es als Pflichtübung? Was schätzen Sie an der Weihnachtsfeier in Ihrem Unternehmen, und worauf könnten Sie verzichten? Und welche Peinlichkeiten sollte man an diesem Abend tunlichst vermeiden? Erzählen Sie im Forum! (Judith Wohlgemuth, 7.12.2022)