Mit Katharina Wagenhofer und Stefan Pollach wurde die Geschäftsführung der ORF Online und Teletext GmbH & Co KG neu bestellt. Harald Kräuter, Direktor für Technik und Digitalisierung: "Mit Katharina Wagenhofer und Stefan Pollach werden zwei absolute Top-Profis mit langjähriger Erfahrung in der ORF-Online-Tochter diese in die Zukunft führen. Auf unserem Weg vom Public Service Broadcaster zur Public Service Plattform werden sie die Digitalagenden des ORF wesentlich vorantreiben und dafür sorgen, dass das ORF.at-Netzwerk weiterhin erfolgreich bleibt."

Katharina Wagenhofer kam 1997 zu ORF ON und hat dort die Abteilung Personal, Recht und Administration aufgebaut und seither geleitet. Seit 2007 ist sie Prokuristin der ORF Online und Teletext GmbH & Co KG, seit Juni 2022 führt sie die Geschäfte des ORF-Tochter-Unternehmens gemeinsam mit Stefan Pollach, erst als Gesamtprokuristin, seit 1. Oktober als interimistische Geschäftsführerin.

Stefan Pollach ist seit April 2022 Leiter der Hauptabteilung Digitale Medien und Online in der Technischen Direktion und verantwortet die strategische Weiterentwicklung von Online- und Streaming-Angeboten. Er stieß 1995, kurz nach der Gründung des Senders, zur Redaktion von FM4 und war dort als Reporter und Chef vom Dienst tätig. Parallel dazu entwickelte er als Konzepter und Programmierer frühe Online- und Communityangebote des ORF mit. (red, 1.12.2022)