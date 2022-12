Wird in der Abgeschiedenheit von seiner Tochter überrascht: Stellan Skarsgård in "Pferde stehlen", Arte, 21.45 Uhr. Foto: 4 1/2 / Nordisk Film / Helgeland Film

19.40 REPORTAGE

Re: Lieblingspartner in Europa – Wie China in Serbien Fuß fasst Serbien ist eines der Länder, die ein besonders enges Verhältnis zu China pflegen. Seit 2010 haben die Chinesen rund 8,5 Milliarden Dollar in dem Land investiert.

Bis 20.15, Arte

21.45 MYSTERY

Pferde stehlen (Ut og stjæle hester, N/S/DK 2019, Hans Petter Moland) Witwer Trond Sander (Stellan Skarsgård) sucht Trost in der Einsamkeit Norwegens. Als er in einem kleinen Dorf einen alten Bekannten wiedererkennt, weckt dies Erinnerungen an einen fatalen Sommer. Von Kameramann Rasmus Videbæk bestechend fotografierte Adaption eines Bestsellers von Per Petterson. Bis 23.45, Arte

22.45 ACTION

Mad Max 2 – Der Vollstrecker (The Road Warrior, AUS 1981, George Miller) Ex-Polizist Max (Mel Gibson) brettert durch eine postapokalyptische Welt, in der die Suche nach Treibstoff zum Lebensinhalt geworden ist. Meisterliche Fortsetzung des ersten Mad Max-Films, voll unglaublicher Stunts – ein Höhepunkt des kinetischen Films. Bis 0.40, Tele 5

23.45 MAGAZIN

Tracks East: Going Nuclear Eine Tracks-Ausgabe zur Angst vor dem nuklearen Armageddon. Bis 0.20, Arte

23.55 ITALO-WESTERN

Django (I/E/F 1966, Sergio Corbucci) Der erste Film der Django-Reihe, in dem Franco Nero in der Titelrolle einen Sarg samt Maschinengewehr durch Schlamm und Regen hinter sich herzieht. Regisseur Sergio Corbucci verlieh dem Italo-Western mit dem nach Gypsy-Jazz-Gitarrist Django Reinhardt benannten Antihelden und der ihm eigenen Mischung aus Humor, Brutalität und Sozialkritik wesentliche Impulse. Bis 1.25, 3sat

1.05 GEISTERGESCHICHTE

A Ghost Story (USA 2017, David Lowery) Casey Affleck und Rooney Mara als frisch verheiratetes Pärchen, dem sich der Tod entgegenstellt. Der getötete Partner existiert aber – unsichtbar für seine Umgebung – als Gespenst weiter. Vom texanischen Regisseur David Lowery als verblüffende Meditation über Verlusterfahrungen erzählt. Bis 2.35, Puls 4