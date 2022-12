Chinas Führung scheint von der strikten Null-Covid-Politik abweichen zu wollen. Internationale Fachleute geben Ratschläge, was am besten zu tun wäre

Covid-Kontrolltrupps in Chinas Hauptstadt am Mittwoch. Wird sich daran in den nächsten Wochen etwas ändern? REUTERS / THOMAS PETER

Nach Protesten gegen die strikten Corona-Maßnahmen hat Chinas Vizepremierministerin Sun Chunlan von einem "neuen Stadium der Pandemie" gesprochen. Damit hat sie erneut Spekulationen über Lockerungen ausgelöst. Laut der Nachrichtenplattform Bloomberg soll unter anderem geplant sein, Menschen mit leichtem Verlauf eine Heimquarantäne zu ermöglichen. Das will man zuerst in der Hauptstadtregion Peking umsetzen. Bisher waren diese Infizierten in eigene Quarantänezentren gebracht worden.

Die Kommunistische Partei hatte bereits im Oktober zugesagt, unter anderem die Quarantänevorschriften zu verändern, um den Menschen das Leben zu erleichtern. Ein sprunghafter Anstieg der Zahl der Infektionen, getrieben von der Omikron-Variante des Virus, veranlasste Städte und Gemeinden jedoch, die Kontrollen zu verschärfen, was die Frustration in der Bevölkerung abermals verstärkte – und zu besonders intensiven Protesten führte.

Unauflösliches Dilemma

Weil China von Anfang an auf harte Maßnahmen gesetzt hat, während der Rest der Welt davon immer mehr abkam, steckt Peking nun in einem nahezu unauflöslichen Dilemma. Die Immunität gegen das Virus – oder gegen schwere Fälle – ist in China wegen ausbleibender Infektionswellen deutlich geringer. Dazu kommt, dass auch die Impfraten vergleichsweise gering sind: 86 Prozent der älteren Menschen haben laut Staatsmedium "China Daily" zwei Impfungen, nur 68 Prozent einen oder zwei Booster.

Auch die verfügbaren Totimpfstoffe – hauptsächlich Sinopharm und Sinovac – haben insbesondere gegen Omikrom nicht die gleiche Qualität wie ihre westlichen Gegenstücke. In China werden nur Impfstoffe verimpft, die auch in der Volksrepublik entwickelt und produziert werden. Der deutsche Experte Björn Meyer, Leiter der Arbeitsgruppe Virusevolution am Universitätsklinikum Magdeburg, vergleicht die Immunität in China mit der "in Europa im Frühjahr 2021, bevor ein Großteil der Bevölkerung geimpft war".

Was aber bedeutet es für das chinesische Gesundheitssystem, wenn China tatsächlich von seiner Politik abrückt? Was ist epidemiologisch zu erwarten? Und wie sollte China diese mögliche Öffnung planen?

Modellrechnungen aus dem Mai

Hochrechnungen zu möglichen Folgen – aber eben nur Hochrechnungen – erschienen bereits im Mai. Chinesische Forschende um Hongjie Yu (Fudan-Universität in Schanghai), der ein internationaler Experte für Covid-19-Modellrechnungen ist, haben damals im angesehenen Fachblatt "Nature Medicine" mit den damaligen Zahlen einige Szenarien durchgerechnet

In ihrem Basisszenario, das eine mit dem Booster geimpfte Bevölkerung und das Fehlen verstärkter nichtpharmazeutischer Interventionen (NPIs) – also Massentests und Mobilitätseinschränkungen – sowie antivirale Therapien berücksichtigt, könnte eine Omikron-Welle innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten bis zu 5,1 Millionen Hospitalisierte, 2,7 Millionen Patienten auf Intensivstationen (was einer 15-fachen Überlastung entspräche) und 1,55 Millionen Todesfälle verursachen.

Grafik aus dem Mai mit Hochrechnungen, wenn am 1. Mai in China geöffnet worden wäre. Gelten sie um sieben Monate verschoben immer noch? Hongjie Yu et al., Nature Medicine 2022

Die Forschenden prognostizierten zudem, dass 74,7 Prozent aller Todesfälle aufgrund der Lücke im Impfschutz auf nichtgeimpfte Menschen im Alter von 60 Jahren und älter entfallen werden.

Drei Strategien, am besten kombiniert

Schließlich untersuchte die Studie auch die Auswirkungen von drei Strategien zur Abschwächung der Covid-19-Belastung: erstens eine Förderung weiterer Impfungen (einschließlich Auffrischungsdosen und Impfungen von bisher ungeimpften Menschen im Alter von 60 Jahren und älter), zweitens antivirale Therapien und drittens weiterhin einige nicht-pharmazeutische Interventionen wie eben Lockdowns. Laut den Forschenden müssten weiter alle drei Strategien gemeinsam verfolgt werden, damit die Folgen nicht schlimmer werden als bei einer Grippewelle.

Internationale Experten wie Mark Woolhouse, Epidemiologe an der Universität Edinburgh, würden freilich zuerst einmal empfehlen, die besser wirkenden westliche Impfstoffe zu importieren und eine Impfkampagne zu starten. "Wenn dies nicht geschieht, ist es schwer vorstellbar, wie der Zyklus von Viruseinbrüchen und Abriegelungen für viele Monate und möglicherweise Jahre beendet werden soll", sagt Woodhouse. Fachleute verweisen auf Australien und Neuseeland, die ja auch lange an einer Null-Covid-Strategie festhielten, aber dank rigoroser Impfkampagnen öffnen konnten.

Neue Impfkampagne

Ähnlich sieht das sein britischer Kollege Paul Hunter von der University of East Anglia: "Wenn ich in China verantwortlich wäre, würde ich dringend eine neue Impfkampagne starten, vor allem für ältere Menschen, um allen einen besseren Schutz zu bieten, bevor ich die Beschränkungen lockere, wie es die meisten westlichen Länder getan haben." Das Problem sei in China die Impfmüdigkeit. (tasch, 2.12.2022)