Susan Hussey (rechts) trat nach Rassismusvorwürfen zurück. Sie hatte dem Königshaus und der verstorbenen Queen Elizabeth II. (links) über viele Jahrzehnte gedient. Foto: AP/Chris Radburn

Es war das Jahr, in dem Queen Elizabeth II. ihr drittes Kind, Andrew, zur Welt brachte, als Lady Susan Hussey Teil der royalen "Firma" wurde. Mehr als 60 Jahre stand die mittlerweile 83-Jährige im Dienste Ihrer Majestät, wurde zu einer engen Vertrauten Elizabeths und quasi eine Freundin der Familie. Doch ihr hartnäckiges Nachfragen nach der "wahren" Herkunft einer schwarzen britischen Aktivistin bei einem Empfang im Palast markierte das Ende ihrer Zeit im Königshaus. Hussey trat zurück und bot ihre Entschuldigung an.



Die jüngste Tochter von Geoffrey Waldegrave, dem zwölften Graf von Waldegrave, war eine der Hofdamen von Queen Elizabeth II. und damit für ihre persönlichen Angelegenheiten zuständig. Gemeinhin galt Hussey sogar als die "Nummer eins" der Vertrauten. Während ihrer Zeit im Buckingham-Palast wurde sie auch eine Bezugsperson des damaligen Kronprinzen und jetzigen britischen Königs Charles III. Er bat Hussey schließlich sogar, die Taufpatin seines älteren Sohnes William zu werden, sie nahm auch später an seiner Konfirmation teil.

Der Weg in die "Firma"

Hussey war auch dafür zuständig, den Partnerinnen und künftigen Ehefrauen der Royals den Weg in die "Firma" zu zeigen. So soll sie es bereits bei Lady Diana gemacht haben und auch für Meghan Markle zuständig gewesen sein. Als Diana im vielzitierten BBC-Panorama-Interview 1995 erschien, war Husseys mittlerweile verstorbener Mann Marmaduke Hussey der Vorsitzende des BBC Board of Governors. Er soll sich laut Berichten gegen die Ausstrahlung des Interviews ausgesprochen haben.

Prinzipiell hielt sich Lady Hussey während ihrer Tätigkeit zwar im Hintergrund, jedoch war sie bei wichtigen Anlässen öffentlich an der Seite der Königin. Sie gehörte auch zur in den Medien bekannt gewordenen "HMS Bubble" während der harten Corona-Restriktionen und war so der Queen und Prince Philip auch in dieser Zeit als eine von wenigen auserwählten Personen nah. Für ihr Engagement erhielt Hussey unter anderem das Dame-Großkreuz des Königlichen Victoria-Ordens.

Die Lady schmiss den Haushalt

Mit dem Tod der Queen wurde sie von Charles und Camilla zur "Lady des Haushalts" ernannt, während ihre Tochter Lady Katherine Brooke in ihre Fußstapfen trat und vor wenigen Tagen "Begleiterin" der neuen Königin wurde – eine informelle Aufgabe. In ihrem Bestreben, die Monarchie zu erneuern, schaffte Camilla nämlich die altertümlichen "Hofdamen" ab. Während die Mutter geht, kann die Tochter am Hof bleiben. (Bianca Blei, 1.12.2022)