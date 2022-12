NIEDERLANDE

Algemeen Dagblad: "Debakel für Deutschland, das einst so mächtige Fußballland, ist bei der Weltmeisterschaft zum zweiten Mal hintereinander mit einem schmachvollen Aus konfrontiert worden. Total verrückt war der Abend und beim Aufstellen der Bilanz flogen die Deutschen trotz eines 4:2-Sieges über Costa Rica raus."

Trouw: "Deutschland ist ausgeschieden nach einer vollkommen verrückten halben Stunde. Unglaublich, aber wirklich wahr. Das Ende der Gruppe E der Weltmeisterschaft war so wie es eigentlich nur in einem amerikanischen Hollywoodfilm vorstellbar war. "

NRC: "Status, Geschichte, die Ordnung im Weltfußball – das zählte eben mal nicht: Deutschland ist raus bei der WM. Nach einem ungewöhnlichen Fußballabend, voll von Situationsveränderungen, muss Deutschland die Weltmeisterschaft in Katar verlassen. Japans Überraschungsmannschaft, die auch Spanien hinter sich lässt, ist für diese Überraschung verantwortlich, an einem der erinnerungsreichsten Tage in der WM-Geschichte."

Voetbal International: "Deutschland erreicht beispiellosen Tiefpunkt in seiner reichen WM-Geschichte. Noch nie in der WM-Geschichte wurde Deutschland auf zwei Endturnieren hintereinander in der Gruppenphase ausgeschaltet. Bis Donnerstagabend."

