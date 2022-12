[Wirtschaft] EU nimmt erstmals Putins Öleinnahmen ins Visier: Kann sie Russland schwächen?

[International] In Europa bleibt die Einigkeit gegen den Kreml alternativlos

[WM in Katar] Deutschland bei WM ausgeschieden – Japan schlägt Spanien, beide Teams weiter

[Prozess] War es vielleicht doch Mord? Finale im Fall um getötete 13-jährige Leonie W.

[Inland] U-Kommission zu Wien Energie startet: Knackpunkte, Fronten, Zeugen

[Web] Google Pay: Ein Jahr nach dem Start in Österreich noch immer ein Trauerspiel – mit Hoffnungsschimmer

[Video] Ehe statt Schule: Afghanische Mädchen geben nach Schulverbot ihre Träume auf

[Wissenschaft] Neue Verhütungsmethode: Vaginalgel aus Garnelen soll Spermien stoppen

[Podcast Thema des Tages] Streit um Hafermilch in Tirol: Hat Österreichs Milchlobby zu viel Einfluss?

[Wetter] Dichte Wolken bedecken den Himmel und von Süden her breitet sich allmählich leichter Schneefall aus. Zunächst schneit es nur in Kärnten, der Steiermark und im Lungau, am Nachmittag klingt der Schneefall im Süden weitgehend ab, in der Nordhälfte kann es weiterhin leicht schneien. Die Schneefallgrenze liegt meist in tiefen Lagen, im Westen bleibt sie höher und bewegt sich teils zwischen 600 und knapp 1000m. Der Wind weht meist schwach aus Ost bis Süd. Im Donauraum und im Bergland kann er aber teils lebhaft auffrischen. Frühtemperaturen minus 6 bis plus 1 Grad, Tageshöchsttemperaturen 0 bis 6 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Internationaler Tag für die Abschaffung der Sklaverei.