Er ist der Nachfolger von Klaus Schmidt. Schopp war bereits von 2018 bis 2021 Hartberg-Coach, ehe er drei Monate den FC Barnsley in England trainierte

Markus Schopp is back. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Der TSV Hartberg hat Markus Schopp als neuen Trainer verpflichtet. Zudem soll der Steirer die Gesamtverantwortung Sport im Verein übernehmen, er erhält also auch mehr Kompetenzen bei der Kaderzusammenstellung. Schopp hatte schon von 2018 bis 2021 drei Saisonen lang die Hartberger betreut. In der Saison 2019/20 erreichten die Steirer als Fünfter über das Europa-League-Playoff sogar einen internationalen Startplatz.

"Im Moment befindet sich der Verein in einer schwierigen Lage.", wird Schopp in einer Aussendung zitiert: "Daher freut es mich umso mehr, dass mir die Klubführung das Vertrauen geschenkt hat und ich die Möglichkeit bekommen habe, nicht nur als Trainer, sondern auch als sportlicher Gesamtverantwortlicher meinen Teil dazu beizutragen, die aktuelle Situation zu meistern. Wir stehen vor einer großen Herausforderung, aber ich freue mich schon sehr darauf, die Jungs wiederzusehen und mit ihnen an unseren Zielen zu arbeiten."

"Markus war von Beginn an unser Wunschkandidat", sagte Hartberg-Obmann Erich Korherr. "Markus ist ein Trainer, der sich ständig mit dem Fußball beschäftigt und sowohl Spieler als auch den Verein weiterentwickeln kann. Wir wollen an die Zeit vor rund eineinhalb Jahren anschließen und wir sind überzeugt, dass Markus dafür der richtige Charakter ist. Sowohl mit seiner sportlichen Kompetenz, seiner Spielphilosophie als auch mit seiner Persönlichkeit und Autorität."

Vereinspräsidentin Brigitte Annerl teilt mit: "Markus ist mit den Gegebenheiten im Verein vertraut wie kein anderer, er kennt die meisten Spieler und weiß deren Stärken einzusetzen, um zu gewohntem Hartberger Spirit und Erfolgen zurückzukehren."

Hartberg ist nach 16 Spieltagen mit elf Punkten Tabellenletzter der Bundesliga. Mitte November hatte sich der Verein von Trainer Klaus Schmidt getrennt. (luza, 2.12.2022)