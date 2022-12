Die französische Filmaktrice wirkte in über 70 Filmen mit, u.a. auch in "Bonjour Tristesse" an der Seite von David Niven

Die Schauspielerin Mylène Demongeot ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Foto: APA

Die französische Schauspielerin Mylène Demongeot ist tot. Die Leinwandikone starb im Alter von 87 Jahren, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag unter Verweis auf ihre Sprecherin. Demongeot war über 70 Jahre lang in Dutzenden Filmen zu sehen. Sie wurde unter anderem mit der Trilogie "Fantômas" mit Jean Marais und Louis de Funès bekannt, außerdem spielte sie in "Frauen sind schwach" mit Alain Delon, "Bonjour Tristesse" mit David Niven und in der Verfilmung von "Die drei Musketiere". Ihr Debüt erfolgte in der Sartre-Verfilmung "The Witches of Salem" im Jahr 1957.

Demongeot stammt gebürtig aus Nizza und war mit Marc Simenon verheiratet, dem Sohn des Schriftstellers Georges Simenon. Mit ihm gemeinsam gründete sie auch die Produktionsfirma Kangourou Films. (APA, 2.12.2022)