"Peter Handke – Bin im Wald. Kann sein, dass ich mich verspäte..." am Sonntag, 23.05 Uhr in ORF 2. Foto: ORF/Zero One Film

Wien/Griffen/Paris – Der ORF würdigt den 80. Geburtstag von Peter Handke, den der Literaturnobelpreisträger am 6. Dezember feiert, ab Samstag mit vier Sendungen in TV und Radio. Den Anfang macht am 3. Dezember (14 Uhr) das Ö1-Hörspiel "Gehen im Herzland" von Handke, eine Produktion aus dem Jahr 2009, die sich mit Ulrich Noethen als Erzähler dem dritten Kapitel der 1986 erschienenen Prosa "Die Wiederholung" widmet.

Am Sonntag (4. Dezember) sendet "Ex libris" um 16 Uhr "Der Erzähler als Geologe". Um 23.05 Uhr steht dann auf ORF 2 das Porträt "Peter Handke – Bin im Wald. Kann sein, dass ich mich verspäte ..." von Corina Belz auf den Programm. Die Filmemacherin nähert sich Handke über seine Texte an und besuchte ihn 2016 in seinem Haus in Chaville bei Paris. Sie fragte dabei auch nach privaten Dingen, nach seiner Mutter etwa, seinen beiden Töchtern und seiner Kärntner Herkunft. Und Handke zeigt sein ganzes Repertoire – von freundlich bis grantig: "Fragen Sie. Aber fragen Sie nicht mich."

In den Ö1-"Radiogeschichten" schließlich ist am 6. Dezember (11.05 Uhr) Handkes "Kleine Fabel der Esche von München" zu hören. Auf flimmit.at ist zudem das Gespräch "Ich bin ein präziser Träumer" mit Peter Handke abrufbar. (APA, 2.12.2022)