Erledigen Sie an diesem Feiertag Besorgungen, oder genießen Sie den freien Tag im Advent in Ruhe?

Vollbepackt schieben sich die Menschen die Einkaufsstraßen entlang. Schaufenster sind weihnachtlich dekoriert, und der Handel will seine Waren an die Frau und den Mann bringen. Schließlich ist bald Weihnachten, und bekanntlich gehört die Zeit davor zu den umsatzstärksten des Jahres. Jeder Tag wird genutzt, um den Rekord des Vorjahres noch einmal zu überbieten. Laut der Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien, Margarete Gumprecht, sei der Handel auch bereits positiv ins Weihnachtsgeschäft gestartet.

Ist der 8. Dezember bei Ihnen ein Tag zum Einkaufen? Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

So wurde auch die Zeit, in der man die Einkäufe erledigen kann, ausgedehnt. Zwar wird immer wieder über die Zumutbarkeit für die Handelsangestellten und die Notwenigkeit eines zusätzlichen Einkaufstages diskutiert, aber dennoch ist es seit mittlerweile 27 Jahren möglich, an einem Feiertag, nämlich dem 8. Dezember, die Geschäftslokale zu öffnen. Auch wenn nicht alle Geschäfte davon Gebrauch machen, ein reges Treiben auf den Einkaufsstraßen war dennoch immer zu beobachten.

Wie ist das bei Ihnen?

Nutzen Sie den 8. Dezember als Einkaufstag, oder genießen Sie lieber den freien Tag in Ruhe? Wie stehen Sie als Geschäftsinhaberin oder Geschäftsinhaber zum Einkaufstag am Feiertag? Und was halten Sie als Handelsangestellte und Handelsangestellter von dieser Öffnung? Und Hand aufs Herz: Wissen Sie, welcher Feiertag überhaupt gefeiert wird? (wohl, 7.12.2022)