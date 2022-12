Wien – Der Beitrag "‘Aktion scharf‘: 22 Aufgriffe pro Stunde", erschienen im Juli in der "Kronen Zeitung" und auf "krone.at" verstieß laut Presserat gegen den Ehrendodex.

Im Vorspann zum Beitrag wird berichtet, dass im Zuge einer zwölfstündigen Schwerpunktaktion an den Ostgrenzen im Burgenland insgesamt 266 illegal eingereiste Migranten und sieben Schlepper gefasst worden seien.



Der Sprecher der "Asylkoordination Österreich" wandte sich an den Presserat und kritisierte die im Artikel genannte Zahl von 266 aufgegriffenen Migrantinnen und Migranten als unrichtig. Auf der Website des BMI war von 66 aufgegriffenen Migrantinnen und Migranten in Österreich und 31 aufgegriffenen Personen auf der ungarischen Seite die Rede und behördlichen Angaben seien laut Presserat prinzipiell als vertrauenswürdig einzustufen.

"Krone" und krone.at wären sowohl per Mail als auch in den sozialen Medien auf die Falschmeldung aufmerksam gemacht worden, der Beitrag sei online jedoch nach wie vor unverändert abrufbar. Die Leserinnen und Leser sind "in Hinblick auf die falsche Angabe der aufgegriffenen Personen in die Irre geführt worden", so der Presserat. Im Sinne der vorliegenden Entscheidung empfiehlt er eine Korrektur des oben genannten Online-Artikels.

Der Presserat verweist auf den Ehrenkodex, wonach "Informationen im erforderlichen Kontext wiederzugeben sind", dieser Grundsatz gelte insbesondere dann, wenn sich der Artikel auf bestimmte Zahlen oder Studien beruft. (red, 2.12.2022)