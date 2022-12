Im Alter von 56 Jahren – Er spielte unter anderem in der Serie "Orange is the New Black"

In dieser Galerie: 2 Bilder Foto: reuters, MONICA ALMEIDA Foto: Reuters, Monika Almeida

Hollywood – Der aus der Serie "Orange is the New Black" bekannte US-Schauspieler Brad William Henke ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 56 Jahren, wie das Branchenportal "The Hollywood Reporter" und andere US-Medien am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf die Agentur des Schauspielers und weitere Quellen in seinem Umfeld berichteten. Henke sei im Schlaf gestorben, hieß es, zur Todesursache gab es zunächst keine Angaben.

Der 1966 im Bundesstaat Nebraska geborene Henke spielte zunächst bei den Denver Broncos in der amerikanischen Football-Liga NFL. Als Schauspieler wurde er später in der Rolle des schwulen Gefängniswärters Desi Piscatella in der Netflix-Serie "Orange is the New Black" bekannt. Diese komplizierte und vielschichtige Rolle sei ein "Geschenk und eine Ehre" für ihn gewesen, hatte er dem "Hollywood Reporter" 2017 in einem Interview gesagt. Weitere Rollen spielte Henke demnach im Kriegsfilm "Herz aus Stahl" und in "Sherrybaby".

Unter Henkes letzten Instagram-Post von August bekundeten Fans am Freitag ihre Trauer. "Du warst so unglaublich talentiert", schrieb ein Nutzer, "das ist herzzerreißend". (APA, 2.12.2022)