Anlässlich der Bekanntgabe ist der Designer in sechs Outfits der belgischen Marke fotografiert worden

Der Designer im Jahr 2021 bei einer Eröffnung in Paris. Foto: AFP/STEPHANE DE SAKUTIN

Das belgische Modeunternehmen Ann Demeulemeester hat Ludovic de Saint Sernin zum neuen Kreativchef ernannt. Der Designer wurde in Brüssel geboren und wuchs in Paris auf, wo er Mode an der École Duperré studierte.

Er arbeitete für das französische Modehaus Balmain, bevor er 2017 sein eigenes, nach ihm benanntes, Label gründete. Zum Start bei Demeulemeester wurde auf Instagram eine Serie von sechs Fotos veröffentlicht, die den 31-Jährigen in Outfits aus dem Archiv des Modehauses zeigen – gestylt von Olivier Rizzo, fotografiert von Willy Vanderperre.





Die erste Kollektion wird Ludovic de Saint Sernin im März 2023 in Paris präsentieren.

Das Modelabel Demeulemeester war vor zwei Jahren an den italienischen Unternehmer Claudio Antonioli verkauft worden, Ann Demeulemeester hatte es bereits 2013 verlassen. (red, 2.12.2022)