Felix Ohswald, CEO von Go Student, stärkt sein Unternehmen durch eine weitere Übernahme. Foto: Felix Hohagen; GoStudent

Das Nachhilfe-Start-up Go Student hat die standortbasierte Nachhilfefirma Studienkreis gekauft, die laut Angabe der beiden Unternehmen Marktführer im deutschen Sprachraum sei. Zum Kaufpreis machte Go Student, das zuletzt zehn Prozent seines Personals abbaute, keine Angaben.

Der weltweite Markt für Online-Nachhilfe, der im Jahr 2020 auf 145 Milliarden Euro geschätzt wurde, wird bis 2026 voraussichtlich einen Wert von 269 Milliarden Euro erreichen, schreiben die Unternehmen weiters in einer Aussendung. Mit der Integration von Studienkreis will man auch Betriebe und Familien ansprechen, die das Lernen an Ort und Stelle oder in Gruppen bevorzugen. Das entspreche der "Hybridstrategie" von Go Student.

"School Fox" und "Kids Fox" gehören zu Go Student

In den vergangenen zwölf Monaten hatte Go Student bereits eine Reihe strategischer Akquisitionen getätigt, darunter das britische Unternehmen Seneca Learning, die Tus Media Group aus Spanien und Fox Education aus Österreich – das Unternehmen hinter der Produkten "School Fox" und "Kids Fox", die auch in österreichischen Schulen und Kindergärten eingesetzt werden.

Laut Felix Ohswald, CEO und Mitgründer von GoStudent, werden jeden Monat 1,5 Millionen Online-Nachhilfeeinheiten bei Go Student gebucht. Studienkreis betreibt in Deutschland über 1.000 Lernzentren und betreut jährlich 125.000 Familien in der DACH-Region. Ergänzend zu den erwähnten Stellenstreichungen hatte auch eine ehemalige Mitarbeiterin zuletzt scharfe Kritik am Konzept von Go Student geübt. (APA/red, 2.12.2022)