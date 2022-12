Keine Ski-Action am Freitag in Beaver Creek. Foto: APA/Getty Images/TOM PENNINGTON

Beaver Creek (Colorado) – Die Weltcup-Abfahrt der alpinen Ski-Männer in Beaver Creek ist wegen starken Windes und Schneefalls abgesagt worden. Das teilte der Weltverband Fis am Freitag wenige Stunden vor dem geplanten Start um 18.15 Uhr mit. Auch die Wettervorhersage versprach keine Besserung für das angesetzte Rennen auf der "Birds of Prey". Am Samstag steht wieder eine Abfahrt auf dem Programm, am Sonntag soll ein Super-G (beide 18 Uhr MEZ) stattfinden.

Ob und wo die Abfahrt nachgeholt wird, stand noch nicht fest. Bereits das erste Abfahrtstraining am Dienstag hatte wetterbedingt abgesagt werden müssen, die Trainingsbestzeiten am Mittwoch und Donnerstag fuhren Otmar Striedinger und Matthias Mayer. (APA, 2.12.2022)