Lange Zeit galt die Europäische Wildkatze als ausgestorben. Foto: imago / Michael Schöne

In Feistritz an der Gail in Kärnten wurde am Donnerstag eine tote Wildkatze entdeckt. Das extrem seltene Tier ist laut einem Bericht des ORF Kärnten erst von einem Auto und dann von einem Transporter erwischt worden. Ein Jäger hat es später vom Straßenrand geborgen.

Am Freitag wurde die Wildkatze für Untersuchungen nach Klagenfurt gebracht, berichtete der ORF. Dort soll auch eine DNA-Probe genommen werden. In den vergangenen Monaten gab es im Gaital immer wieder Sichtungen des menschenscheuen Tiers.

Erstmals in Tirol fotografiert

Die Wildkatze galt lange Zeit als ausgestorben, zuletzt wurde sie in Osttirol fotografiert. Einem Jäger gelang im Sommer eine Aufnahme des Tiers – laut Jägerverband "eine Sensation", denn bei dem Bild handelt es sich um den erst zweiten bestätigten Nachweis einer Wildkatze in Tirol. Auch der STANDARD hat berichtet.

Laut Naturschutzbund verschwanden Wildkatzen in den 1950er-Jahren aus den heimischen Wäldern. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts seien sie von Menschen wegen ihrer "Schädlichkeit" gejagt worden. (red, APA, 2.12.2022)