Wer hinter dem Angriff steckt, wurde noch nicht offiziell verkündet. Foto: APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Ein Cyberangriff hat die Webseite der schwedischen Streitkräfte am Donnerstag für rund zehn Minuten lahmgelegt. Diese Art von Angriffen gegen schwedische Behörden komme regelmäßig vor, habe aber selten größere Auswirkungen, teilten die Streitkräfte am Freitag in Stockholm mit.

Die Attacke habe schnell abgewehrt werden können, der Schutz dagegen funktioniere. "Der Vorfall hat die Streitkräfte nicht beeinträchtigt", sagte Kommunikationschef Peder Ohlsson laut der Mitteilung.

Website offline

Als einzige Auswirkung hätten Nutzer die Webseite nicht erreichen können. Aus Sicherheitsgründen wollten die Streitkräfte nicht kommentieren, wer hinter dem Angriff stecken könnte. Das bündnisfreie Land hat sich infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine entschlossen, dem nordatlantischen Verteidigungsbündnis NATO beizutreten.

28 der 30 Mitgliedsstaaten haben den Beitritt bereits ratifiziert, die Türkei und Ungarn müssen dies noch tun. Schweden und sein ebenfalls der NATO beitretender östlicher Nachbar Finnland können aber schon auf bilaterale Sicherheitsgarantien, etwa durch das NATO-Mitglied Großbritannien, zählen. (APA, 2.12.2022)