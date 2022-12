20.15 FILMMUSIK

Hollywood in Vienna Die heurige Gala im Großen Saal des Wiener Konzerthauses war dem Disney-Zeichentrickkosmos gewidmet. Das ORF-Radio-Symphonieorchester Wien spielte unter der Leitung von Michael Kosarin, dem Emmy-prämierten Music-Director von Komponist und Ehrengast Alan Menkin. Bis 21.55, 3sat

20.15 DOKUMENTARFILM

Mont-Saint-Michel – Das rätselhafte Labyrinth (F 2017, Marc Jampolsky) Der Mont-Saint-Michel zieht jährlich Millionen von Besucherinnen an. Die Abtei ist das Ergebnis einer langen Abfolge von Bauprojekten und Einstürzen, die ihre architektonische Struktur verändert haben und bis heute Rätsel aufgeben. Bis 21.40, Arte

20.15 COMICVERFILMUNG

Hulk (USA 2003, Ang Lee) Wissenschaftersohn Bruce Banner hat nicht nur mit den Auswirkungen der illegalen Forschungen seines Vaters zu kämpfen. Regisseur Ang Lee nimmt seinen grünen Helden, der sich selbst nicht wiedererkennt, ernst. Eine der besten Comicverfilmungen. Bis 22.55, RTL 2

Movieclips Classic Trailers

20.15 VERSCHWÖRUNG

Illuminati (Angels and Demons, USA 2009, Ron Howard) Die Literaturverfilmung nach dem Werk von Dan Brown führt Robert Langdon (Tom Hanks) nach Rom, wo er dem Vatikan als Symbologie-Experte zur Verfügung steht. Bis 22.40, Servus TV

22.15 KOMÖDIE

Immer Ärger mit 40 (This Is 40, USA 2012, Judd Apatow) Der Musiklabelbetreiber Pete (Paul Rudd) und seine Frau Debbie (Leslie Mann), eine Boutiquenbesitzerin, werden demnächst 40 Jahre alt. Es mangelt ihnen nicht an Strategien, dem Alter ein Schnippchen zu schlagen. Komödienmeisterwerk von Judd Apatow mit Paul Rudd und Leslie Mann in den Hauptrollen. Bis 0.55, ATV

23.30 KOMÖDIE

Der rosarote Panther (The Pink Panther, USA 1963, Blake Edwards) Großartige Slapstick -Sequenzen, Henry Mancinis Filmmusik und beeindruckende Locations waren entscheidende Ingredienzen von Blake Edwards’ erstem Film mit Peter Sellers als Inspektor Clouseau. Bis 1.20, RBB

Streaming



THRILLERSERIE

The Patient (USA 2022) Psychotherapeut Alan Strauss (Steve Carrell) wird von einem Patienten (Domhnall Gleeson) gefangen gehalten, der sich als Serienmörder entpuppt. Der Therapeut soll helfen, die Mordlust seines Kidnappers zu zügeln. Carrell ist in der Mischung aus Thriller und Charakterstudie in einer seiner besten Rollen zu sehen. Disney+

Von einem Serienmörder gefangen gehalten: Steve Carrell als Psychotherapeut in der Thrillerserie "The Patient" auf Disney+. Foto: Disney+

LITERATURVERFILMUNG

Lady Chatterlys Liebhaber (GB/USA 2022, Laure de Clermont-Tonnerre) Nach Pascale Ferran im Jahr 2006 kommt auch die jüngste Filmadaption von D. H. Lawrences einstigem Skandalroman von einer französischen Regisseurin: Laure de Clermont-Tonnerre hat in Emma Corrin (The Crown) und Jack O’Connel ein kongeniales Hauptdarstellerduo gefunden. Netflix

PORTRÄT

Sr. (USA 2022, Chris Smith) Eine Würdigung des Vaters von Robert Downey Jr., des unerschrockenen Filmemachers und Gegenkultur-Proponenten Robert Downey Sr. Netflix