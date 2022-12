[Weihnachtsforum] Engerl und Bengerl: Weihnachtsspaß oder Graus?

[Inland] Rendi-Wagner relativiert schlechte Umfrage: "Lassen wir die Kirche im Dorf"

Regierung wird Ausstieg aus Gas- und Ölheizung offenbar doch nicht beschließen

[International] Die chinesische Wut ist nach den Demos verstummt

[Ökologie] Ökologischer Handabdruck: Löst er den Fußabdruck ab?

[Wissenschaft] Wie Aromen aus dem Labor unsere Sinne täuschen

[Gesundheit] Mental Health & Social Media: Zwischen Duftkerzen und Depressionen

[Kultur] Wien, "unfreundliche Stadt": Im Zweifel für die Burenhaut

[Sport] Medien: Pelé spricht nicht mehr auf Chemotherapie an

Hauser feiert überlegenen Weltcupsieg im Kontiolahti-Sprint

[Wetter] Ein Tief mit Schwerpunkt über Tirol lenkt feuchte Luftmassen in den Alpenraum. Besonders im Süden und Osten bleibt es bedeckt. Vor allem in den südlichen Landesteilen regnet es häufig, in Osttirol und Oberkärnten teilweise auch länger anhaltend und kräftig. Hier sinkt die Schneefallgrenze regional gegen 900m ab, ansonsten schneit es meist erst im höheren Bergland. Auch ganz im Westen ziehen im Nachmittagsverlauf ein paar Schauer auf. 3 bis 11 Grad.



[Zum Tag] Am 4. Dezember eines jeden Jahres wird die Barbarafeier zu Ehren der Heiligen Barbara begangen. In Österreich ist es ein weit verbreiteter Brauch, Barbarazweige zu schneiden und zu wassern.