10.25 DOKUREIHE

Die Ursprünge der Fantasy-Romane: Die Gebrüder Grimm Die Gebrüder Grimm sind die wohl berühmtesten Sammler von Geschichten. Ihre Märchen haben ihre Wurzeln in der deutschen und in der französischen Erzähltradition. Sie bringen eine Welt mit sich, in der sich später die Fantasy romane entwickeln sollten. Bis 10.55, Arte

11.05 INTERVIEW

Pressestunde Zu Gast ist der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Die Fragen stellen Veronika Dolna (Kleine Zeitung) und Matthias Westhoff (ORF). Bis 12.00, ORF 2

11.25 DOKUMENTATION

Max Beckmann – Ein Reisender Der deutsche Maler Max Beckmann gilt als einer der wichtigsten Vertreter der klassischen Moderne, bekannt vor allem durch seine ernsten Selbstporträts. Die Dokumentation zeigt erstmals vom Künstler selbst auf Reisen gemachte Aufnahmen und geht der Frage nach den Auswirkungen auf sein Werk nach.

Bis 12.20, Arte

20.15 THRILLER

Die drei Tage des Condor (Three Days of the Condor, USA 1975, Sydney Pollack) Nach einem Massaker unter seinen Kollegen gerät CIA-Agent Turner alias "Condor" unter Verdacht und muss nun herausfinden, wer hinter dem Komplott steckt. Großartiger 70er-Jahre-Verschwörungsthriller mit Robert Redford. Eine Dokumentation über den Schauspieler, The Golden Look, ist ab 23.05 zu sehen. Bis 22.10, Arte

Anspruchsvolle Filme

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Streiks und hohe Inflation – Verdienen wir zu wenig? Bei Claudia Reiterer diskutieren dazu Sozialminister Johannes Rauch, Markus Marterbauer (Arbeiterkammer) Monika Köppl-Turyna (Eco Austria), Veronika Bohrn Mena (Gemeinwohlstiftung Común) und Investmentbanker Gerald Hörhan. Bis 23.05, ORF 2

22.10 DOKUMENTARFILM

Alice Schwarzer – Sie kam und blieb (D/F 2022, Sabine Derflinger) Für ihr Filmporträt von Alice Schwarzer begleitete Sabine Derflinger die streitbare Publizistin und Feministin an wichtige Orte ihres Lebens. Außerdem gibt es reichhaltiges und aufschlussreiches Archivmaterial. Bis 23.00, Arte

23.05 DOKUMENTARFILM

Peter Handke – Bin im Wald. Kann sein, dass ich mich verspäte ... (D 2016, Corina Belz) Corrina Belz’ schönes Filmporträt von Peter Handke. Der Schriftsteller gewährte der Regisseurin dafür Zutritt in sein Haus in Chaville bei Paris. Bis 0.35, ORF 2

Begutachtet die gesammelten Pilze:_Peter Handke in dem Filmporträt"Bin im Wald. Kann sein, dass ich mich verspäte ..." – ORF_2, 23.05. Foto: ORF / Zero One Film

23.20 MYSTERY-THRILLER

Red Lights (E/CDN 2014, Rodrigo Cortés) Sigourney Weaver versucht als Uniprofessorin einen Magier (Robert De Niro) zu entlarven. Fintenreich und gruselig. Bis 1.05, 3sat

0.25 SCIENCE-FICTION-SATIRE

Sie leben! (They Live, USA 1988, John Carpenter) Ein obdachloser Ölarbeiter (Roddy Piper) findet heraus, dass die Menschen von Aliens manipuliert werden. Die Außerirdischen und ihre Werbebotschaften lassen sich mit Spezialbrillen entlarven. Bis 2.05, Tele 5