"Goat Simulator 3" ist ein Multiplayerspiel. Es lässt sich also auch mit dem Corona-Leugner-Onkel gemeinsam am Heiligen Abend zocken, um schwierige Themen mehr oder weniger galant zu umschiffen. Foto: Coffee Stain Studios

Während der Vorweihnachtszeit vergibt DER STANDARD im Rahmen des Gaming-Adventkalenders jeden Morgen Codes für beliebte Spiele, die in diesem Jahr erschienen sind – denn an Highlights mangelte es 2022 wahrlich nicht. Die Codes werden nach dem "First come, first served"-Prinzip vergeben werden: Der frühe Vogel fängt den Wurm, kann sich die Codes schnappen und sogleich loslegen.

Adventkalender-Tür #3: "Goat Simulator 3"

Man kann sich ja allerlei zu Weihnachten wünschen – und vielleicht äußern bei dieser Gelegenheit manche Menschen den Wunsch, sich in eine Ziege zu verwandeln? Hm, vermutlich nicht. Macht aber nichts – "Goat Simulator 3" ist trotzdem sicher nicht das beste, aber auf jeden Fall eines der witzigsten Spiele des Jahres. Das haben wir auch so in unserem Test attestiert.

Ähnlich wie im Vorgänger geht es auch diesmal wieder um kreative Zerstörung, die Altersempfehlung liegt bei zwölf Jahren – wegen Kraftausdrücken und Gewaltdarstellungen. Das Spiel lässt sich mit bis zu vier Personen lokal oder online im Multiplayer-Koop spielen, sofern man Freunde hat, die dafür wahnsinnig bzw. betrunken genug sind – oder auch am Heiligen Abend mit der schlecht gelaunten Verwandtschaft.

Coffee Stain

Weil es sich ja hier um den dritten und nicht um den zweiten Teil der Serie handelt (oder doch? Wir haben den Überblich verloren ...), vergeben wir drei statt zwei Codes, jeweils einen für Playstation 5, Xbox Series X/S und PC:

Playstation: BC92-KFNG-XNM3

Xbox: 4YXT6-PHXTK-Q2X93-2HP7M-QPQMZ

PC (Epic): K6G99-RR7TE-92ETA-7Z8FG

Wir wünschen viel Spaß mit dem meckernden Wahnsinn in der Vorweihnachtszeit! (red, 3.12.2022)

Hinweis im Sinne der redaktionellen Leitlinien: Beim "Gaming-Adventkalender" handelt es sich um ein redaktionelles Projekt des STANDARD. Die Codes werden freundlicherweise von den Publishern zur Verfügung gestellt, es gibt jedoch keinerlei monetäre Gegenleistung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des STANDARD sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.