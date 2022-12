In dieser Galerie: 2 Bilder Embolo bejubelt sein Tor, den Sieg und den Aufstieg. Foto: AP Photo/Petr David Josek Vincent Aboubakar traf gegen Brasilien. Foto: AP Photo/Alessandra Tarantino

Die Schweiz hat sich als letzte Mannschaft für das Achtelfinale der Fußball-WM in Katar qualifiziert. Das Team von Nationaltrainer Murat Yakin setzte sich am Freitag 3:2 (2:2) gegen Serbien durch und zog hinter Brasilien als Zweiter der Gruppe G in die K.o.-Phase ein und trifft nun auf Portugal. Brasilien kassierte eine völlig überraschende 0:1-Niederlage gegen Kamerun und muss nun gegen Südkorea ran. (sid, red, 2.12.2022)



Fußball-WM in Katar, Gruppe G (3. Runde)

Serbien – Schweiz 2:3 (2:2)

Doha, Stadium 974, 41.378 Zuschauer, SR Rapallini (ARG)

Tore: 0:1 (20.) Shaqiri

1:1 (26.) A. Mitrovic

2:1 (35.) Vlahovic

2:2 (44.) Embolo

2:3 (48.) Freuler

Serbien: V. Milinkovic-Savic – Milenkovic, Veljkovic (55. Gudelj), Pavlovic – A. Zivkovic (78. Radonjic), Lukic, Kostic – S. Milinkovic-Savic (68. Maksimovic), Tadic (78. Djuricic) – Vlahovic (55. Jovic), A. Mitrovic

Schweiz: Kobel – Widmer, Schär, Akanji, Rodriguez – Sow (68. Fernandes), Freuler, Xhaka – Shaqiri (68. Zakaria), Embolo (96. Okafor), Vargas (83. Fassnacht)

Gelbe Karten: S. Milinkovic-Savic, Pavlovic, Rajkovic (auf Bank), Gudelj, Mitrovic, Milenkovic bzw. Widmer, Xhaka, Schär

Kamerun – Brasilien 1:0 (0:0)

Lusail, Lusail Stadium, 85.986 Zuschauer, SR Ismail Elfath (USA)

Tor: 1:0 (92.) Aboubakar

Kamerun: Epassy – Fai, Wooh, Ebosse, Nouhou – Mbeumo (64. Toko Ekambi), Anguissa, Kunde (68. Ntcham), Moumi Ngamaleu (86. Mbekeli) – Aboubakar, Choupo-Moting

Brasilien: Ederson – Dani Alves, Eder Militao, Bremer, Alex Telles (54. Marquinhos) – Fabinho, Fred (54. Bruno Guimaraes) – Antony (79. Raphinha), Rodrygo (54. Everton), Martinelli – Gabriel Jesus (64. Pedro)

Gelbe Karten: Nouhou, Kunde, Fai bzw. Eder Militao, Bruno Guimaraes

Gelb-Rote Karte: Aboubakar (93.)