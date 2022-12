Die Community trauert 2023 um den an Krebs verstorbenen Youtuber, der unter dem Namen "Technoblade" auftrat. Foto: Youtube/Technoblade

Am 30. Juni 2022 wurde ein Beitrag mit dem Titel "Tschüss, Ihre Nerds" ("so long nerds") auf den Youtube-Kanal des 23jährigen Streamers mit dem Pseudonym "Technoblade" geladen. In diesem Video liest der Vater des an Krebs verstorbenen jungen Mannes eine Botschaft vor, die dieser kurz vor seinem Tod verfasste, bevor der Vater selbst persönliche Worte an die 10,9 Millionen Follower des Accounts richtet. Kurz nach Verfassen des Textes sei sein Sohn verstorben, so der Vater.

Technoblade

In einem Rückblick über das vergangene Jahr verkündet Googles Videoplattform Youtube nun, dass das sehr persönliche und emotionale Video den ersten Platz in der Kategorie "Top Trending Videos" des Jahres 2022 belegt – damit hatte es einen größeren Impact als das zweitplatzierte Video der Liste: Ein Clip der berühmten Oscars-Ohrfeige von Will Smith. Insgesamt wurde Technoblades Abschiedsvideo bis dato 87 Millionen Mal angesehen.

"Technoblade never dies"

In seinem Abschiedsvideo offenbart Technoblade unter anderem seinen bürgerlichen Vornamen (Alexander), verschweigt aber zum Schutz der Privatsphäre seiner Familie nach wie vor seinen Nachnamen. Im Lauf seiner Karriere hatte sich vor allem die Phrase "Technoblade never dies" (Technoblade stirbt nie") zunehmend etabliert, nachdem Alexander in Minecraft-Spielen als nahezu unbesiegbar galt.

Diese Phrase ist zugleich auch der Titel eines Videos, das Youtube selbst im Oktober zu Ehren des Verstorbenen veröffentlichte. Es beschreibt das Leben des berühmten Streamers und fasst Reaktionen aus der Community zusammen. (red, 3.12.2022)