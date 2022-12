Insgesamt arbeiten 8.000 Menschen in über 400 Zulieferfirmen aus 40 Nationen an dem Projekt des Rüstungsunternehmens Northrop Grumman

Northrop Grumman setzte bei der Präsentation in Kalifornien auf dramatische Inszenierung. Foto: Reuters / David Swanson

Palmdale – Der US-Rüstungskonzern Northrop Grumman hat am Freitagabend (Ortszeit) erstmals seinen neuen B-21-Jet präsentiert, der unter dem Namen "Raider" fliegen wird. Es ist das erste Modell einer neuen Flotte an langstreckentauglichen Tarnkappen-Nuklearbombern, die für die amerikanischen Luftstreitkräfte im Einsatz sein sollen.

Die Präsentation fand mit einer dramatischen Inszenierung im kalifornischen Palmdale statt, wo Northrop eine Fabrik betreibt. Der B-21 ähnelt optisch wie sein Vorgänger, der B-2, einem Flügel. Er soll künftig konventionelle und Atomwaffen rund um die Welt transportieren können. Dazu ist er per Luft betankbar.

Bei der ursprünglichen Präsentation des Projekts im Jahr 2010 war man von 550 Millionen US-Dollar Stückpreis ausgegangen, inflationsangepasst sind das heute 750 Millionen. Zumindest 100 Stück will Northrop produzieren.

Northrop hatte 2015 eine Ausschreibung gegen eine Kooperation von Boeing und Lockheed Martin gewonnen. An dem B-21-Flieger sind über 400 Zulieferfirmen aus 40 Nationen beteiligt. Mitte 2023 soll der Jungfernflug stattfinden. Sechs Exemplare befinden sich derzeit in Fertigung, insgesamt arbeiten mehr als 8.000 Menschen an dem Projekt. Northrop Grumman machte mit rund 88.000 Mitarbeitenden im Jahr 2021 einen Umsatz von über 35 Milliarden US-Dollar. (Reuters, red, 3.12.2022)